El historiador José Miguel Villarroya ve lo que dice la derecha de Pedro Sánchez y explica por qué "tiene mucha suerte"

Pedro Sánchez está siendo más protagonista que nunca en los últimos días después de su negativa a que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón para los ataques a Irán.

A su "no a la guerra" han reaccionado prácticamente en todo el mundo. Y pese al consenso general que hay entre la población española, la derecha se ha afanado en condenar al Gobierno por su actitud contraria a las políticas de Donald Trump.

El historiador y analista José Miguel Villarroya, colaborador habitual de TVE, se ha pronunciado sobre las críticas de la oposición del presidente del Gobierno. Lo ha hecho en el programa Malas lenguas, donde ha reaccionado a lo que se ha dicho en las últimas horas sobre Pedro Sánchez.

"Tiene mucha suerte porque delante tiene la nada", afirmado Villarroya. "La nada. ¿Quién es la nada?", le ha preguntado Jesús Cintora. "Hombre, pues la oposición. Por eso ponen a Aznar porque como mínimo, aunque repita los argumentos... Aznar al lado de Feijóo, es algo más que Feijóo", ha defendido el analista político.

"Es curioso lo de la derecha española"

"Pero si dice lo mismo, Villarroya", le ha recordado Hugo Pereira, al que el historiador ha replicado apuntando que "dice lo mismo, pero lo dice de otra manera". Al hilo de esto, Villarroya ha comentado las declaraciones de José María Aznar.

El ex presidente del Gobierno ha dicho que estamos asistiendo a "nuestro suicidio" y que España "está en peligro". "Es curioso que la derecha española, tanto la una como la otra, que van tan de patriotas se alíen con los 'anglos', que son los que más han fastidiado a España a lo largo de su historia", ha afirmado Villarroya en tono sarcástico.

Y no se ha quedado ahí, asegurando que la guerra de Irán "es ilegal y obedece única y exclusivamente a los intereses de Israel". Asimismo, ha quitado la razón a Aznar, asegurando que España "por no ir a la guerra contra Irán no va a desaparecer, ni vaya a desaparecer la corona, ni nos vayamos a suicidar todos".