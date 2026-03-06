El PSOE expulsa al alcalde de Almussafes (Valencia), denunciado por acoso sexual

El PSOE ha expulsado al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por las declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas contra las mujeres que le denunciaron por acoso sexual y que suponen una "revictimación de las mismas", según han informado EFE fuentes del partido.

González fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, aunque mantenía el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista.

Según las fuentes del partido, la expulsión decidida por el área de Organización federal del partido se produce a raíz de las manifestaciones y comentarios que ha realizado González contra las mujeres que le denunciaron.

El pasado 25 de febrero, el Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE le abrió un expediente por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Las mismas fuentes señalaron que el expediente también se abrió por "deslealtad al proyecto socialista", al asegurar que el alcalde reconoció que "está en conversaciones con otros partidos" para presentar una alternativa política en el municipio.