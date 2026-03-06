El reconocido chef turco CZN Burak arrasa por lo que hace tras el lío entre España y Trump y el apoyo masivo de Turquía

Se ha creado una enorme bola de nieve que no ha dejado de crecer entre Turquía y España a cuenta de lo que ha ocurrido con Donald Trump. Todo empezó con el "no a la guerra" firme y claro de Pedro Sánchez después de las amenazas del mandatario estadounidense de "cortar todo el trato" con el país por el veto a usar las bases de Morón y Rota con fines militares ofensivos en el conflicto con Irán.

Sánchez se ha convertido en toda una eminencia en Turquía desde que los turcos iniciaran en redes sociales, especialmente en X, un movimiento masivo a su favor. Incluso se ha ido un poco de las manos: miles y miles de interacciones de turcos halagando y obrando a favor del país.

Todo empezó con el tuit del periodista turco Ibrahim Haskologlu, que informó a sus miles de seguidores de lo ocurrido y después otro periodista, Özgur Hasan, pedía a sus compatriotas que para demostrar su apoyo a España y su "ejemplar líder" harían espacio en sus armarios para compras en Zara Y Bershka.

También recomendarían comprar coches de SEAT y Cupra. Todo por ayudar mínimamente a España en caso de que las relaciones comerciales con EEUU se bloquearan. Imágenes creadas con IA, cánticos de aficionados del fútbol turco y un sinfín de mensajes en apoyo a los españoles.

CZN Burak, el chef turco reconocido mundialmente

Turquía no cesa su apoyo y esta vez ha sido el célebre chef y empresario turco Burak Özdemir, conocido mundialmente como CZN Burak en redes sociales, donde acumula más de 50.000.000 seguidores.

Lo cierto es que se convirtió en todo un fenómeno global por sus vídeos de cocina a gran escala, especialmente dedicados a los más necesitados, y también por su característica sonrisa constante mirando a cámara. En 2025 cerró todas las operaciones comerciales en Dubái, pero sigue activo en otros países como Turquía, China o Egipto.

Ahora ha publicado un vídeo en sus redes sociales apoyando a España en su postura contra Trump y uniéndose al vínculo que se ha creado entre españoles y turcos. Para ello ha hecho un gran arroz caracterizando las dos banderas: "Saludos desde Turquía a nuestros hermanos y hermanas de España".