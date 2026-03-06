Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El reconocido chef turco CZN Burak arrasa por lo que hace tras el lío entre España y Trump y el apoyo masivo de Turquía
Virales
Virales

El reconocido chef turco CZN Burak arrasa por lo que hace tras el lío entre España y Trump y el apoyo masivo de Turquía

Más de medio millón de visitas y subiendo.

Juan De Codina
Juan De Codina
El reconocido chef turco Burak Özdemir.
El reconocido chef turco Burak Özdemir.Instagram: @cznburak

Se ha creado una enorme bola de nieve que no ha dejado de crecer entre Turquía y España a cuenta de lo que ha ocurrido con Donald Trump. Todo empezó con el "no a la guerra" firme y claro de Pedro Sánchez después de las amenazas del mandatario estadounidense de "cortar todo el trato" con el país por el veto a usar las bases de Morón y Rota con fines militares ofensivos en el conflicto con Irán.

Sánchez se ha convertido en toda una eminencia en Turquía desde que los turcos iniciaran en redes sociales, especialmente en X, un movimiento masivo a su favor. Incluso se ha ido un poco de las manos: miles y miles de interacciones de turcos halagando y obrando a favor del país.

Todo empezó con el tuit del periodista turco Ibrahim Haskologlu, que informó a sus miles de seguidores de lo ocurrido y después otro periodista, Özgur Hasan, pedía a sus compatriotas que para demostrar su apoyo a España y su "ejemplar líder" harían espacio en sus armarios para compras en Zara Y Bershka.

También recomendarían comprar coches de SEAT y Cupra. Todo por ayudar mínimamente a España en caso de que las relaciones comerciales con EEUU se bloquearan. Imágenes creadas con IA, cánticos de aficionados del fútbol turco y un sinfín de mensajes en apoyo a los españoles.

CZN Burak, el chef turco reconocido mundialmente

Turquía no cesa su apoyo y esta vez ha sido el célebre chef y empresario turco Burak Özdemir, conocido mundialmente como CZN Burak en redes sociales, donde acumula más de 50.000.000 seguidores.

Lo cierto es que se convirtió en todo un fenómeno global por sus vídeos de cocina a gran escala, especialmente dedicados a los más necesitados, y también por su característica sonrisa constante mirando a cámara. En 2025 cerró todas las operaciones comerciales en Dubái, pero sigue activo en otros países como Turquía, China o Egipto.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Ahora ha publicado un vídeo en sus redes sociales apoyando a España en su postura contra Trump y uniéndose al vínculo que se ha creado entre españoles y turcos. Para ello ha hecho un gran arroz caracterizando las dos banderas: "Saludos desde Turquía a nuestros hermanos y hermanas de España".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos