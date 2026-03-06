Igualdad multa con 25.285 euros a Vodafone por el fallo en noviembre en las pulseras para maltratadores

El Ministerio de Igualdad ha multado con 25.285 euros a Vodafone por el fallo ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras para maltratadores, según han asegurado a Europa Press fuentes de este departamento.

La sanción llega después de la apertura de un expediente para analizar los fallos detectados en el servicio. Tras la investigación, se ha determinado la aplicación de la penalidad económica, que se hará efectiva mediante la deducción de cantidades en el contrato con la empresa adjudicataria.

Desde el departamento que dirige Ana Redondo han señalado que, aunque "ninguna tecnología es infalible", el sistema "funciona con normalidad". Asimismo, han destacado la implicación de la empresa responsable "en la prestación del mejor servicio posible".

En noviembre, Igualdad anunció un problema ocurrido durante la madrugada del 11 de noviembre y que obligó al ministerio a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo. En virtud del mismo, se dio aviso tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a las usuarias del servicio, a través de mensajes de texto.

La propia Ana Redondo y su equipo aseguraron entonces que a pesar de la incidencia se pudo mantener una "comunicación constante" entre víctimas, autoridades y asistencia social, además de que las emergencias y servicios como el botón de pánico estuvieron plentamente funcionales, para evitar el pánico entre las víctimas.

De los fallos a un nuevo contrato

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

Según avanzó Ana Redondo, los nuevos dispositivos de seguimiento a maltratadores se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga, una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricadas con material antivandálico.

El nuevo contrato llega después de los fallos detectados en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de éstas. La Fiscalía General del Estado advirtió en su memoria de 2024 de "múltiples fallos" en estos dispositivos y de fallos absolutorios tras el cambio de adjudicataria del servicio en 2023.