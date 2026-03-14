Este artículo de 'The New York Times' sobre Óliver Laxe y Sorogoyen provoca casi tanto debate como los Oscar

Todo está listo en Los Ángeles, California (Estados Unidos), para que el Dolby Theatre acoja la gala de los premios Oscar 2026. Horas antes de que arranque, en The New York Times han publicado un artículo sobre la película española que está nominada a mejor película extranjera, Sirāt.

Lo más llamativo es que en la noticia han hablado de Óliver Laxe, pero también de Rodrigo Sorogoyen. Una historia que ha generado un debate instantáneo en España en cuestión de minutos.

El autor, Jason Horowitz, junto a Carlos Barragán, habla de que "una noche de finales de septiembre, en un bar de karaoke del norte de España, dos gigantes del cine español protagonizaron una acalorada discusión".

Se trata de una especie de confrontación que, según el citado medio, mantuvieron ambos protagonistas. Algo que ambos se han tomado a broma en conversación con el citado medio. De hecho, en la pieza se analiza cómo ha cambiado en las últimas décadas el cine español, entrando "en una nueva era, más diversa".

"Durante años después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, el cine español exploró la nueva identidad emergente del país, beneficiándose de la ausencia de Franco, pero aún marcada por ella", han contado.

Desde The New York Times han recordado que algunos cineastas como Pedro Almodóvar "pusieron a España en el mapa con una visión transgresora y visceral de una España moderna y recién democrática que intentaba con ahínco desprenderse de su legado de conservadurismo".

El salseo que ha provocado debate

En la pieza, también detallan que Rodrigo Sorogoyen ha admitido que él no creía que la película con la que Óliver Laxe aspira al Oscar fuera muy buena y consideraba que él tomó una mala decisión técnica durante una escena crucial.

Algo a lo que, según el citado medio, el cineasta español, nacido en Francia, le contestó, bromeando con que es "la cosa más estúpida que he oído en mi vida". "Gracias a Dios que estoy seguro de mí mismo. Porque si no, me mataría", replicó Sorogoyen.

Sorogoyen ha quitado hierro al asunto, riéndose de los rumores de una pelea que nunca existió con Laxe. De hecho, el director de Sirāt ha asegurado que, desde entonces, ambos han bromeado con simular una pelea.

Óliver Laxe ha reconocido que sus diferencias artísticas son "sanas" y ha defendido que, "como saben, el ecosistema del cine español es diverso". Pero el medio estadounidense lo que ha querido hacer, sobre todo, es reflejar cómo ha cambiado el cine en España en las últimas décadas.

Pese al mensaje que se quiere trasladar y cómo el cine de español sigue expandiéndose por todo el mundo, el salseo en redes sociales se ha desatado. Y el debate que se ha formado es de los grandes.