Preguntan a Oliver Laxe si trabajaría con Jacob Elordi y su respuesta ilusiona a los cinéfilos

El director franco-español Oliver Laxe y el actor Jacbo Elordi se encuentran en The Beverly Hilton, California, durante las nominaciones a los Oscar.

El director franco-español Oliver Laxe, que triunfa con su último film, Sirat, dejó abierta la puerta a una futura colaboración con el actor australiano de raíces vascas Jacob Elordi durante la gala de los BAFTA 2026 celebrada en Londres. "Creo que sí podríamos hacer algo lindo", afirmó en la alfombra roja al ser preguntado por una posible película juntos.

Laxe, de 43 años, acudió a los premios británicos con su filme Sirat, nominado a mejor película de habla no inglesa. La cinta ha sido señalada como una de las favoritas por figuras de Hollywood, entre ellas el propio Elordi, quien semanas atrás, en una conferencia en Santa Bárbara (California), animó al público a ver la película “sin haber leído nada” y expresó su deseo de rodar en español.

Un encuentro que aviva los rumores

El pasado 10 de febrero, durante el almuerzo de nominados a los Óscar, Laxe y Elordi coincidieron por primera vez. Las imágenes de ambos conversando dispararon los rumores sobre una posible colaboración. El director confirmó que hablaron largo y tendido.

"Él vio la peli. Me estuvo comentando su opinión y hablamos mucho", explicó. Laxe destacó el compromiso interpretativo del actor australiano, actualmente nominado al BAFTA a mejor actor de reparto por Frankenstein. "Forma parte de este tipo de actores al que le gusta morir haciendo una peli", dijo, en alusión a su implicación física y psicológica en cada proyecto.

Aun así, el cineasta matizó que no hay nada cerrado. "Vivo en el presente", señaló, dejando claro que todavía no ha desarrollado una idea concreta para un trabajo conjunto.

Hollywood llama a la puerta

Laxe aseguró sentirse "sorprendido" por la cantidad de intérpretes de Hollywood interesados en trabajar con él tras el impacto internacional de Sirat. Según confesó, varios actores le han trasladado su deseo de colaborar en proyectos futuros, aunque evitó dar nombres.

El director recordó que Londres fue el lugar donde rodó su primer cortometraje hace 25 años. Entonces, dijo, jamás habría imaginado que acabaría presentando una película nominada en galas como los BAFTA, los César, los Goya o los Oscar. "Independientemente de los premios, importa la conexión con el público y está siendo bonito", afirmó.

Sirat, impulso internacional

La presencia de Sirat en los principales circuitos de premios consolida a Laxe como uno de los cineastas españoles con mayor proyección internacional, aunque desgraciadamente no ha logrado el premio a mejor película de habla no inglesa en los BAFTA. Sin embargo, el reconocimiento en Londres refuerza un recorrido que ya lo ha llevado por festivales y academias de todo el mundo.

La posibilidad de sumar a un actor con proyección global como Elordi, conocido por su trabajo en producciones internacionales recientes, supondría un salto adicional en visibilidad.