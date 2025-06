Este es el idioma apodado alienígena de las matemáticas que solo comprenden 20 personas

La historia no empieza en Oxford, ni en Harvard. Comienza en un apartamento común, con un joven ingeniero de software que dedica sus noches a explorar el rincón más enigmático de las matemáticas modernas.

Se trata de Zhou Zhongpeng, de 28 años, quien se ha convertido en el primer autodidacta ajeno al ámbito académico que ha logrado aplicar un lenguaje matemático tan radical que ha sido apodado “idioma alienígena” a un problema clásico como es el teorema de Fermat generalizado.

Este idioma es la teoría inter-universal de Teichmüller (IUT). Fue desarrollada por el matemático japonés Shinichi Mochizuki y publicada en 2012. Consta de más de 1.500 páginas, con notaciones nuevas, marcos lógicos inéditos y conceptos que rompen con la matemática tradicional. Su objetivo inicial era resolver la famosa conjetura ABC, un problema fundamental en teoría de números.

Sin embargo, durante más de una década, nadie ha podido confirmar si la teoría es correcta, principalmente porque su lenguaje rompe con la forma habitual de comunicar la matemática. Leer IUT exige “desaprender” y construir una nueva lógica desde cero.

Un giro inesperado

Solo 20 personas en todo el mundo afirman haberla comprendido. Sin embargo Zhongpeng, a pesar de no haber terminado un doctorado ni trabajar en una institución académica, estudió la teoría por su cuenta durante meses.

Después de noches de lectura y análisis, logró aplicar conceptos de IUT a casos del teorema de Fermat generalizado, una extensión de la famosa ecuación que Andrew Wiles resolvió en 1995.

Su trabajo se ha convertido en el primer uso funcional conocido de una teoría que hasta ahora vivía en el limbo entre la genialidad y la incomprensión. Además, ha llamado la atención de Ivan Fesenko, uno de los pocos defensores públicos de IUT, quien ha invitado a Zhongpeng a colaborar con su equipo en la Universidad de Westlake (China).

Su gran logro

La conjetura ABC parte de una operación sencilla: a + b = c. Pero va más allá, ya que analiza los factores primos que componen esos números y plantea si a, b y c están formados por pocos factores primos distintos, entonces c no puede ser exageradamente grande.

Aunque parece una idea sencilla, esta conjetura tiene consecuencias profundas. Si se llegara a demostrar, podría cambiar la forma en que se entienden muchas partes de la teoría de números y ayudar a explicar otros grandes teoremas, como el de Fermat, Szpiro o Roth.

A pesar de no haber demostrado la conjetura ABC, ha conseguido aplicar herramientas de IUT a un problema concreto, algo que nadie había hecho de forma clara hasta ahora. Su éxito sugiere que la teoría, pese a su complejidad, puede tener aplicaciones operativas. Esto podría allanar el camino hacia su validación parcial, o al menos hacia una versión más comprensible.