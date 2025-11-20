Gemma Cuervo aparece por sorpresa en 'La Revuelta' y se lleva una ovación pocas veces vista: "No puedo dejaros"

Este miércoles La Revuelta (TVE) tuvo como invitada a Cayetana Guillén Cuervo. La actriz y presentadora de Versión Española tuvo una animada charla con David Broncano en la que hablaron de sexo y desmitificó muchos tabús, tal y como hace en su podcast en colaboración con Platanomelón No te lo cayes.

De hecho, le llevó al presentador numerosos juguetes sexuales como regalo, generando multitud de comentarios y bromas entre el jienense y sus compañeros Grison y Ricardo Castella e incluso le invitó a recalcular los valores de la pregunta del sexo para no caer en el coitocentrismo.

Pero el verdadero regalo sorpresa fue cuando, al final de la entrevista, Cayetana sacó a su madre, Gemma Cuervo, al plató. Nada más aparecer en escena, la que diera vida a Vicenta en Aquí no hay quien viva puso a todo el público del teatro en pie, con una larga ovación de cerca de un minuto

La veterana actriz de 91 años, con una prolífica carrera en el teatro, el cine y la televisión, lleva cerca de una década apartada de los medios de comunicación y sus apariciones públicas son contadas y, generalmente, lo hace de la mano de sus hijos.

"Es la sorpresa más bonita", le dijo David Broncano mientras Cayetana Guillén Cuervo apoyaba a su madre emocionada y saludando al público del Teatro Príncipe Gran Vía. "Mira mami, tus followers", dijo sobre el público a lo que ella respondió con un sonoro "followers" e incluso se arrancó a mover la cadera ante los jaleos del público.

"No puedo dejaros, os quiero", dijo a los espectadores mientras su hija le decía "¿no te quieres ir, verdad?". Una tierna imagen de la actriz, que sufre EPOC desde hace varios años, que fue de lo más aplaudida en redes sociales, donde muchos destacaron el precioso homenaje a la actriz que recogió el pasado año la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de manos de la reina Letizia.