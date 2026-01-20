Golpe de nostalgia: Hilary Duff vuelve a la música con esta mítica canción 23 años después

No solo con el trend de 2016 en Instagram, la nostalgia de los 2000 sigue en auge y muestra de ello es que los rostros de las producciones de la época o artistas que arrasaban entonces están volviendo a copar titulares. Hilary Duff, quien diera vida a la icónica Lizzie McGuire de Disney, ha vuelto a los escenarios y lo ha hecho precisamente con una de las canciones que la hizo saltar a la fama.

La cantante actuó este lunes en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres donde interpretó ese What Dreams Are Made Of de la banda sonora de la película estrenada en el 2000.

Con ese "hey now, hey now" y la icónica melodía, Duff provocó la euforia colectiva de sus seguidores y de todos aquellos milenials presentes que buscaban evocar su infancia y adolescencia aunque ya pasen la treintena.

Pero la elección de la canción no fue la única decisión trascendente en la carrera de Duff, ya que su regreso a los escenarios marca un hito en su trayectoria, ya que llevaba más de 10 años apartada de ellos. Este concierto ha sido solo el pistoletazo de salida de su gira Small Rooms, Big Nerves, con la que recorrerá buena parte de Estados Unidos y acabará con varias fechas en Las Vegas coincidiendo con San Valentín.

Un esperado regreso a la música tras más de 10 años de parón

Con este tour, Duff presentará su disco luck…or something, el primero en 10 años y cuya salida a la venta está programada para el 20 de febrero bajo el sello Atlantic Records. Este será el trabajo más adulto de la artista, que ya ha adelantado singles como Mature o Roommates —con una evocadora lluvia que recuerda al clip y que busca con romper con la imagen de ídolo adolescente que la hicieron saltar a la fama en los 2000 con éxitos como Wake Up, Come clean o Metamorphosis.

Desde la publicación de Breathe In. Breathe Out. en 2015 no había publicado un disco y desde entonces, se había dedicado a la interpretación con cintas como la polémica The Haunting of Sharon Tate, en 2019, que narraba los últimos días de la actriz que murió asesinada a manos de la familia Manson o la serie Cómo conocí a vuestro padre en 2022. En estos años, también ha publicado su primer libro de cuentos infantiles My Little Brave Girls (2021).

Además, Duff, que mantiene una relación con el músico Matthew Koma desde 2010 y con el que se casó en 2019 cuenta con cuatro hijos, la última Townes Meadow Bair nacida en 2024.