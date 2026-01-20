Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Golpe de nostalgia: Hilary Duff vuelve a la música con esta mítica canción 23 años después
Cultura
Cultura

Golpe de nostalgia: Hilary Duff vuelve a la música con esta mítica canción 23 años después

La cantante ha recuperado el 'hit' clásico de 'Lizzie McGuire'.

Marina Prats
Marina Prats
Hilary Duff en los premios de la Academia el 18 de octubre de 2025.
Hilary Duff en los premios de la Academia el 18 de octubre de 2025.Getty Images for Academy Museum

No solo con el trend de 2016 en Instagram, la nostalgia de los 2000 sigue en auge y muestra de ello es que los rostros de las producciones de la época o artistas que arrasaban entonces están volviendo a copar titulares. Hilary Duff, quien diera vida a la icónica Lizzie McGuire de Disney, ha vuelto a los escenarios y lo ha hecho precisamente con una de las canciones que la hizo saltar a la fama.

La cantante actuó este lunes en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres donde interpretó ese What Dreams Are Made Of de la banda sonora de la película estrenada en el 2000.

Con ese "hey now, hey now" y la icónica melodía, Duff provocó la euforia colectiva de sus seguidores y de todos aquellos milenials presentes que buscaban evocar su infancia y adolescencia aunque ya pasen la treintena.

Pero la elección de la canción no fue la única decisión trascendente en la carrera de Duff, ya que su regreso a los escenarios marca un hito en su trayectoria, ya que llevaba más de 10 años apartada de ellos. Este concierto ha sido solo el pistoletazo de salida de su gira Small Rooms, Big Nerves, con la que recorrerá buena parte de Estados Unidos y acabará con varias fechas en Las Vegas coincidiendo con San Valentín.

Un esperado regreso a la música tras más de 10 años de parón

Con este tour, Duff presentará su disco luck…or something, el primero en 10 años y cuya salida a la venta está programada para el 20 de febrero bajo el sello Atlantic Records. Este será el trabajo más adulto de la artista, que ya ha adelantado singles como Mature Roommates —con una evocadora lluvia que recuerda al clip y que busca con romper con la imagen de ídolo adolescente que la hicieron saltar a la fama en los 2000 con éxitos como Wake Up, Come clean o Metamorphosis.

Desde la publicación de Breathe In. Breathe Out. en 2015 no había publicado un disco y desde entonces, se había dedicado a la interpretación con cintas como la polémica The Haunting of Sharon Tate, en 2019, que narraba los últimos días de la actriz que murió asesinada a manos de la familia Manson o la serie Cómo conocí a vuestro padre en 2022. En estos años, también ha publicado su primer libro de cuentos infantiles My Little Brave Girls (2021).

Además, Duff, que mantiene una relación con el músico Matthew Koma desde 2010 y con el que se casó en 2019 cuenta con cuatro hijos, la última Townes Meadow Bair nacida en 2024. 

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 