Halle Berry le planta un beso a Adrien Brody en los Oscar 22 años después de la polémica

La alfombra roja de los Premios Oscar 2025 ha estado lleno de reencuentros. El de Ghost, con Demi Moore y Whoopi Goldberg saludándose; el de Vicky Cristina Barcelona, con Penélope Cruz y Scarlett Johansson abrazándose o el más llamativo de todos, el protagonizado por Halle Berry y Adrien Brody.

Para entenderlo, hay que remontarse 22 años atrás en el tiempo. En los Oscar de 2003, él se llevó la estatuilla a Mejor actor por El Pianista. Eufórico, el actor subió a recogerla y le plantó un beso por sorpresa a Halle Berry.

"Apuesto a que no te dijeron que eso venía en la bolsa de regalos", soltó mientras ella se limpiaba la boca. En entrevistas posteriores, la intérprete llegó a afirmar que no entendió nada de lo que estaba pasando en ese momento, puesto que no estaba planeado.

Años después, él admitió que "es maravilloso" vivir en una época en la que todo el mundo es más consciente de cuestiones como el consentimiento "Nada de lo que hago, he hecho o haría, tiene la intención de hacer sentir mal a nadie", declaró.

Este domingo, en la alfombra roja de los Oscar en los que Brody puede alzar un segundo Oscar por The Brutalist, Berry se la ha devuelto, lanzándose hacia él y dándole un beso ante las cámaras, gesto que se ha convertido en uno de los más comentados de la noche.