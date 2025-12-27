Un fontanero con 13 años de experiencia habla sin tapujos sobre la envidia en España: "Si dices que ganas dinero siendo autónomo, la gente deja de querer que te vaya bien"

En un nuevo capítulo de Sector Oficios pódcast, se ha vuelto a poner en duda las condiciones de vida de los autónomos. En un debate con todo tipo de empresarios del sector de la alimentación, la construcción y otros, se ha cuestionado el estado en el que viven estos emprendedores.

"Los españoles tenemos la mentalidad un poco más cerrada y no nos gusta hablar mucho de dinero. Somos muy envidiosos". Entonces, "si vemos que a alguien le va muy bien, ya no queremos que le vaya bien", cuenta un fontanero con más de 13 años de experiencia. "En mi caso no siento envidia, porque yo si veo que a alguien le va bien, me pongo supercontento", continúa el fontanero. "Pero, siempre, intento aprender", reconoce.

El tema más candente es, sin duda, la situación actual de los emprendedores. "Somos autónomos porque nos levantamos por la mañana, nos comemos la cabeza, vamos a trabajar, sacamos el trabajo adelante y si nos tenemos que quedar sábado y domingo, nos toca y resolvemos problemas", asegura uno de los participantes de la discusión en este capítulo que coincide con el final de la temporada. "Eso es ser un autónomo".

"¿Y no creéis que una de las razones por la que los jóvenes no quieren enfrentarse a ser autónomos porque en España se lo ponen muy difícil y tienes que trabajar más de 12 horas?", cuestiona. A lo que él mismo se responde que es mejor trabajar por cuenta ajena: "Te metes a la cama y todavía le sigues dando vueltas para saber lo que tienes que hacer al día siguiente. A mí me pasaba cuando trabajaba en la empresa".

Otro compañero de profesión, se queja de la poca consideración que siente como autónomo. "Muchos se piensan que estamos forrados y muchas veces no son conscientes de que te toca trabajar 12 o 14 horas como me ha tocado en alguna ocasión", explica. "Al final, no dejas de ser un trabajador".

Según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, en enero de 2025 había en España 3.384.481 trabajadores autónomos. Con respecto a enero de 2024, el número de autónomos creció en 40.918 trabajadores, un 1,22% más.