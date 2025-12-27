Se queja de que en el colegio hay demasiadas vacaciones de Navidad y la respuesta de una profesora es para enseñar en casa

La profesora Isabel Rubio ha contestado a la queja de una persona que considera que las vacaciones de invierno de los colegios son demasiado largas. Y de qué forma lo ha hecho, aplicando tanto la contundencia como la ironía que rezuma en muchos de sus vídeos de redes sociales, donde ha acumulado más de 300.000 seguidores tan solo en TikTok.

El comentario, cuyo autor ha ocultado por razones de privacidad, comenzaba con un mensaje recordando que "hoy es un buen día para recordar que los niños no volverán al colegio hasta el 7 de enero".

Además, argumentaba que en total eran "18 días de descanso, mientras el resto de mortales tenemos que hacer malabares para poder conciliar y pasar tiempo de calidad con nuestros hijos".

"El cole no es un parking", ha sido la descripción del vídeo, que ha acumulado más de 200.000 visitas y 15.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo). Con sarcasmo, replica con un discurso de manual: "Hoy también es un buen día para recordar que el cole no se ha hecho para que tú tengas conciliación".

Una respuesta de ascenso directo

Isabel ha defendido que un colegio o un instituto "está hecho para que los niños se formen, estudien y otra cosa". Pero la cosa no queda ahí, porque también ha comentado que a los niños también "les va a venir bien un poco de descanso porque también necesitan descansar y ser niños".

Ha rematado de la mejor forma posible, con otro recordatorio: "Los profes no tenemos ninguna culpa de que haya estas vacaciones". Las vacaciones escolares son un tema que siempre ha generado debate, de ahí los más de 480 comentarios en el vídeo: "El cole no es una guardería ni nosotros somos niñeras". Una frase que ha recopilado nada más y nada menos que más de 3.000 'me gusta'.

Otro de los comentarios más sonados ha sido el de @moonfairy2000: "Yo es que sigo sin entender por qué la conversación es siempre 'los niños y los profesores tienen demasiadas vacaciones y tendrían que tener menos' y no 'oye, quizás deberíamos reivindicar que los adultos deberíamos tener mejor garantía de conciliación familiar y/o más vacaciones".