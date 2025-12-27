Marcos Apud, psicólogo, sobre el hábito con más impacto: "Hay que comer 3 horas antes de acostarse"

Hay métodos que nos ayudan a cambiar nuestros hábitos cotidianos para prolongar el bienestar físico y mental. El psicólogo Marcos Apud está especializado en este tipo de investigaciones y da consejos para mejorar nuestro bienestar y cuidar así la longevidad. Este experto es autor del libro Mucho más que humanos y de Neurolongevidad: un cerebro que dure cien años (ed. Galerna) en el que explica los principios de cómo hackear el cerebro para mejorar la calidad de vida, según ha publicado La Nación.

Apud explica lo que en qué consiste el llamado biohacking, algo lo que él está también especializado: "Es un estilo de vida, modificamos hábitos que están ligados a nuestros pilares fundamentales del bienestar, como sueño, alimentación, actividad física, gestión del estrés, suplementación, conexión con la naturaleza e higiene electromagnética".

Marcus Apud cuenta que "los biohackers buscan recuperar hábitos ancestrales –como la exposición al frío y al calor, al sol y a la naturaleza– combinándolos con tecnología moderna". "Y el biofeedback es eso: ciencia, tecnología y ancestralidad combinadas para poder potenciar al máximo tu biología y tu mentalidad. Usamos el cuerpo como un laboratorio personal, midiendo con trackers como distintos cambios en alimentación, luz solar, entrenamiento, suplementación o sueño impactan en nuestra biología", añade.

"La idea", según este especialista "es respaldar con ciencia, prácticas que ya conocían nuestros abuelos: duchas frías, caminar descalzos o cenar liviano. Hoy se sabe que estas rutinas mejoran la inmunidad, la claridad mental, la inflamación y el descanso, y que forman parte de un estilo de vida alineado con nuestros ritmos naturales".

Según cuenta este experto, los hacks son intervenciones breves, pequeños atajos que la mayoría de las personas pueden aplicar y que tienen un alto impacto sistémico. "Producen cambios en todas las esferas de tu ser: cuerpo, mente, emociones, energía y espíritu", asegura.

Por ejemplo, dice el especialista, "el ayuno es un hack muy poderoso que implica dejar una ventana de tiempo sin ingesta alimentaria. Tiene beneficios físicos, mentales y emocionales y puede aplicarse en cualquier momento de la vida. Su impacto es sistémico, beneficiando cuerpo, mente y alma".

La relación hay entre longevidad, biohacking y salud cerebral, explica Apud, "Cuando hablamos de la longevidad de un órgano tan importante como el cerebro, sabemos que ciertas prácticas pueden promover su salud y funcionamiento a largo plazo". Una de ellas, es la alimentación antiinflamatoria, resalta este experto, "otra, la práctica sistemática de ayunos y, además, el trabajo de fuerza que no solo mejora la condición física, sino que también está relacionado con la prevención de la pérdida de masa cerebral asociada al envejecimiento".

Y, respecto a otras cosas que podemos hacer para potenciar nuestra longevidad, este especialista propone: "Aumentar la reserva cognitiva, que funciona como una especie de 'caja de ahorro' para el cerebro. Al entrenar nuestras funciones cognitivas, las fortalecemos". "Es fundamental ejercitar la memoria visual, auditiva y ampliar el vocabulario aprendiendo palabras nuevas", añade Apud, "una reserva cognitiva sólida puede retrasar los síntomas de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, el Parkinson o el Alzheimer, permitiendo que el cerebro funcione de manera óptima durante años, incluso cuando ya muestra signos de deterioro. Este es un hallazgo clave en neurociencias", concluye.