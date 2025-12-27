He probado el vivo X300 Pro con su invento estrella: una alegría para muchos y una pena para las cámaras profesionales

Resumen: Los avances en el mundo de los smartphones no dejan de sorprendernos. Muchos de ellos, con la IA por bandera, otros centrados en la batería y la potencia, pero también los hay que sólo se centran en el apartado de las cámaras. El vivo X300 Pro reúne todo lo anterior. Lo he probado durante varias semanas con su kit profesional de fotografía y creo que es la antesala de lo que está por venir, con accesorios que transforman nuestro móvil en una cámara profesional. Pese a que me ha impresionado, sigo creyendo que es un poco nicho para los aficionados de la fotografía y su precio, por 499 euros, lo confirma. En lo que al smartphone se refiere, es, sin duda, uno de los teléfonos del año. Conjuga a la perfección potencia, con una pantalla muy fluida, aunque echo en falta un poco más de batería.

Ventajas

Lejos de empezar hablando de las cámaras, que voy a hablar, está claro. Pongo por delante su diseño. Me ha gustado la nueva apuesta de vivo y ha logrado reunir muchas características necesarias en una estética muy elegante.

Lo estabas deseando y aquí está. Su sistema de cámaras, con su teleobjetivo ZEISS APO de 200 megapíxeles es diferencial. Me ha sorprendido de una forma similar a la del OPPO Find X9 Pro. Con uno de los mejores zooms del sector.

Gracias a su chip Dimensity 9500, su potencia es más que suficiente y se nota mucho en su panel de 120 hercios, con u brillo de hasta 4.500 nits. Gran rendimiento, sin perder ni un ápice de fluidez.

Lo pongo en el último punto de ventajas, porque creo que no es para todos los públicos y sí para los aficionados a la fotografía. El kit de fotografía profesional de vivo me parece un accesorio muy sorprendente. Logras convertir en cuestión de segundos tu móvil habitual en una cámara digital de altísima calidad.

Desventajas

El principal punto débil del vivo X300 Pro es su batería de 5.440 mAh. Con la competencia superando los 7.000 mAh y una potencia similar, lo que, en este caso, se me queda una autonomía un poco corta.

Entiendo que un accesorio como el del kit fotográfico, como poco, debe tener un precio inspirado en los de una cámara profesional. Creo que es un buen comienzo, pero, costando 499 euros, creo que hace falta un accesorio más ajustado para que pueda convertirse en una opción real para todos los bolsillos.

El vivo x300 Pro, tras haberlo puesto a prueba. Su estética es una pasada. Muy elegante.

Mi reseña del vivo x300 Pro

Hablar del vivo X300 Pro es muy fácil. Tenía mis sospechas de que la compañía china había lanzado su mejor flagship hasta la fecha y, tras haberlo probado durante varias semanas, no he hecho nada más que confirmarlas. Empezando por su diseño, creado en cristal, con unos biseles ultrafinos de 1,1 mm. Lo mires por donde lo mires, respira elegancia.

En la parte trasera, destaca por encima de todo lo demás su sistema de cámaras. Y aquí, debo decir que para cualquier persona el rendimiento es brutal. La he comparado con el kit profesional, del que luego hablaré, y creo que, en la gran mayoría de aspectos, es suficiente con los sensores que vivo ha incluido en su nuevo smartphone.

Está equipado con tres sensores. Su cámara principal de 50 megapíxeles, que rinde de forma muy natural; un ultra gran angular de 50 megapíxeles, que responde bien, parecido al de la competencia; y, por último, y no por ello menos importante, su teleobjetivo ZEISS APO de 200 megapíxeles. Es el culpable de que puedas capturarlo todo con un nivel de detalle tremendo.

Por si fuesen armas insuficientes, también permite grabar vídeo en Dolby Vision 4K con perspectivas duales, mejorando, por completo, la experiencia también a la hora de grabar. Y, por supuesto, hay que hablar de la IA en sus cámaras, ya que el seguimiento de teleobjetivo con IA trata de definir mejor las imágenes en acción.

En cuanto a potencia, al vivo X300 Pro le puedes echar cualquier juego de móvil encima y responde a la perfección. El chip Dimensity 9500, mismo que el del OPPO Find X9 Pro, cumple con creces todo lo que le demandamos. Pero hay un importante 'pero', que no tiene que ver con su potencia. Se trata de su autonomía.

Destaca su potencia, pero también destaca, para mal, su corta batería. En China, su batería es de 6.510 mAh, que sería más que suficiente para su rendimiento. Pero a Europa ha llegado una versión muy recortada, con tan solo 5.440 mAh. Sin duda, una mala noticia para un móvil que busca encabezar la lista de flagships del sector. En cuanto a carga, permite el uso de carga rápida de 90W y de forma inalámbrica de 40W.

Respecto a su pantalla, me ha maravillado. Es una de las mejores del mercado. Su panel AMOLED LTPO de 6,78 pulgadas, con biseles ultrafinos de 1,1 milímetros, me parece muy rápido a la par que elegante. Y digo lo de rápido porque tiene una tasa de refresco de hasta 120 hercios y un brillo de hasta 4.500 nits. Fluidez en su máxima expresión. También incluye una cámara frontal de 50 megapíxeles.

En el apartado del software, vivo ha traído OriginOS 6 a Europa y eso es una alegría. Lo que ha servido para renovar su imagen, dando una más cuidada, siguiendo los pasos del archinombrado Liquid Glass de Apple, pero que va mejorando actualización tras actualización.

Un dato que falta por mencionar, pero no menos importante, es el del precio. Su precio, en el momento en el que se publica este artículo, parte desde los 1.199 euros, aunque de salida costaba 1.399 euros.

Un kit que transforma tu móvil en una cámara profesional

Antes de resumir lo que me ha parecido en rasgos generales el vivo X300 Pro, te hablo del kit de fotografía profesional. Un pack que, vaya por delante, cuesta 499 euros. En cuanto a funcionalidad, es una maravilla. Trae una funda que debes usar sí o sí para poder conectar el teleobjetivo externo de ZEISS.

Fotografía hecha con el teleobjetivo acoplable ZEISS en el vivo X300 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Una vez lo colocas, es cuando te das cuenta de que lo que había sido un smartphone, se ha convertido en una cámara analógica. Jugando con la nostalgia. La empuñadura, me ha costado más de una vez lograr conectarla al USB-C, pero una vez lo haces, funciona como una cámara profesional.

La fotografía va a otro nivel con este invento de vivo. Un salto en las cámaras que logra capturar cualquier detalle, por muy lejos que esté. Pero como decía antes, es tan bueno y su precio tan elevado, que creo que es la antesala de lo que está por venir. Quizá, un accesorio mucho más económico que capte la atención de la gente y les haga verlo como una transformación de su teléfono habitual.

Fotografía hecha con el teleconvertidor ZEISS con el vivo X300 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

En rasgos generales, el vivo X300 Pro me ha parecido, sin duda alguna, uno de los teléfonos del año. Es verdad que en un sector en el que la batería es cada vez más y más importante, estar varios pasos por detrás en autonomía puede ser un duro golpe. Pero su diseño, potencia, cámaras y pantalla, le hace, sin duda, estar a la altura.