Henry Méndez emite un comunicado tras decir "odio a los rojos": "No tolero la falta de respeto"

"Vota a quien te dé la gana. Vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos". Este polémico mensaje de Henry Méndez durante una actuación lleva toda la semana circulando por redes sociales y desató la polémica este martes, cuando el PSOE pidió al Ayuntamiento de Madrid cancelar la actuación del artista dominicano programada para el 5 de septiembre en Vallecas.

"Puede que el señor Méndez no lo sepa, pero en las elecciones municipales que dieron el triunfo al mismo Partido Popular que ahora le contrata, el 52% de los votos en Villa de Vallecas fueron a partidos rojos", apunto el edil socialista Ignacio Benito, quien calificó al cantante de canciones como Rayos de sol como "instigador de odio".

Este jueves el artista ha emitido un comunicado en sus redes sociales para tratar de zanjar la polémica.

"En primer lugar, me gustaría aclarar que no guardo odio ni rencor en mi corazón para nadie, independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad", comienza diciendo el artista que asegura que trató de utilizar esa proclama para frenar los insultos a Pedro Sánchez que se han venido sucediendo en distintos conciertos.

"Simplemente, intenté parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país, que, para mí, son molestos, pues no tolero la falta de respeto a nada ni a nadie", se justifica.

Méndez continua pidiendo disculpas "a todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario que hace referencia a un color fuertemente relacionado con una postura política".

No obstante, el artista apunta que a que el vídeo no se ha publicado en su totalidad, sino solo la parte en la que dijo, como el califica, "un desafortunado comentario". Méndez concluye su comunicado destacando la pluralidad de España: "España es un país libre y maravilloso con gente increíble y heterogénea".

"Por esas razones, debe existir y considerarse la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y puntos de vista, siempre desde la óptica de la ética y el respeto", señala y añade que su "misión social" siempre ha sido "expresar emociones y sentimientos tratando de llegar a lo más profundo del respetable público".