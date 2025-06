JJ: "Me alegró ver que todo el público en Eurovisión pudo llevar una bandera que le representara"

La vida de JJ, cuyo nombre real es Johannes Pietsch, dio un giro el pasado 17 mayo. Tras un tenso recuento de televoto y una pantalla partida frente a la representante israelí, Yuval Raphael, el joven austriaco se alzó con el micrófono de cristal de Eurovisión 2025.

Con su canción Wasted Love —en la que mezcla su esencia lírica y su formación clásica con la electrónica— y su impresionante puesta en escena inspirada en el mar con reminiscencias del cine de expresionismo alemán a cargo del español Sergio Jaén, conquistó a Europa.

En uno de las ediciones del festival más controvertidas debido a la presencia de Israel mientras se produce el conflicto en Gaza, nada más proclamarse ganador, el representante austriaco aseguró a El País que "ojalá el año que viene el festival se celebre en Viena y sin Israel". Tres semanas más tarde, ha suavizado su discurso y asegura que Eurovisión nació como "un festival de música o un concurso de música donde todo el mundo podía participar y creo que debería seguir siendo así". "Es un lugar para todo el mundo. Todo el mundo tiene su lugar en Eurovisión", recalca en su entrevista con El HuffPost.

Tampoco se pronuncia con respecto al posicionamiento de numerosas televisiones públicas, entre ellas RTVE, que han pedido modificar o revisar el sistema de televoto para evitar injerencias políticas. "Cada año, en Eurovisión trabajan en distintas cosas a mejorar. Este año estaban muy concentrados en la salud mental de todos los artistas. Hicieron un gran trabajo con eso así que creo que el año que viene harán un gran trabajo con otras muchas cosas que quieran mejorar", sentencia.

No obstante, Eurovisión es solo la casilla de salida de este joven artista, que a partir de ahora dejará la ópera y se dedicará a la música pop, lo que ha sido "su sueño". Eso sí, no dejará atrás su sonidos y referencias clásicas como ya hizo con este Wasted Love.

Con solo 24 años, ¿cómo se siente ganar el festival de Eurovisión?

Es una locura. Mis sueños más salvajes se han hecho realidad. Siempre soñé con estar en Eurovisión, así que ganarlo es la idea más fuera de este mundo que ha podido suceder.

¿Qué te llevó a dar el salto a presentar tu candidatura a la ORF [radio pública austriaca] y salir de la ópera?

Siempre he querido ser una estrella del pop desde niño. Siempre ha sido mi sueño. Pero entonces, después de la pubertad, me di cuenta de que todavía tenía un tono alto y por eso quería aprender técnica clásica.

De ahí empecé a cantar en la ópera, pero siempre he querido hacer música pop, siempre ha sido lo mío. He sido el último de mi grupo de amigos en hacer mi propia música y lanzarla. Estaba esperando al momento correcto, no quería hacerlo muy deprisa, así que prefería esperar.

El año pasado sentí que estaba preparado, así que escribí a Teya y le pregunté si podía escribir una canción para Eurovisión, así fue cómo nació.

¿Todos tus amigos son artistas?

Sí, tengo un grupo de amigos donde todos hacen su propia música y he sido el último en hacerlo.

¿Qué estrella de la música es tu referente?

Es Ariana Grande. Es alguien a quien he seguido desde el principio y es una locura. Su voz es algo espectacular, por eso la admiro tanto.

Has contado con dos españoles en tu equipo: Sergio Jaén como director artístico y escenógrafo, y con Borja Rueda como coreógrafo, ¿cómo los conociste?

A Sergio lo conocí a través de mi manager. Estábamos pensando en cómo hacer la puesta en escena y recordamos lo que hizo para la actuación de Bambi Thug el año pasado, que fue algo increíble, imposible de olvidar.

Así que decidimos escribirle 'Hey, Sergio, ¿si tienes tiempo te gustaría quizás trabajar con nosotros y hacer potencialmente nuestra puesta en escena?'. Le mandamos la canción, la escuchó y dos días después nos hizo toda una presentación en PowerPoint de cómo quería que fuese la puesta en escena, dónde tenían que estar las cámaras y todo el concepto.

Entonces, subió también al barco a Borja. Él hizo la coreografía y cómo hacer que mis movimientos pareciesen muy naturales, que pareciese que todo fluía.

Ahora que estás interpretando Wasted Love en directo en diversos escenarios, con esa puesta en escena tan potente y compleja, ¿cómo lo estás llevando a una actuación al uso?

Todos los movimientos que hacía en escena eran mis gestos naturales. Eran solo las pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando me tenía que levantar al principio, tenía que hacerlo de una forma más elegante porque si te levantas de golpe, es un poco extraño. Tratamos de trabajar en las pequeñas cosas, pero todo lo demás sale de forma natural.

RTVE, la televisión pública de España, y las de otros muchos países como Bélgica o Países Bajos han pedido a la UER modificar el sistema de televoto en Eurovisión por intromisiones políticas. ¿Qué piensas de esto?

Cada año, en Eurovisión trabajan en distintas cosas a mejorar. Este año estaban muy concentrados en la salud mental de todos los artistas. Hicieron un gran trabajo con eso así que creo que el año que viene harán un gran trabajo con otras muchas cosas que quieran mejorar.

JJ en un posado tras la entrevista.

Este año la UER tampoco permitió a los participantes mostrar banderas LGTBIQ+ ni ninguna que fuera propiamente de ningún país. Como persona abiertamente queer, ¿cómo lo viviste?

Nos comunicaron las reglas de antemano. Antes de que empezara toda la competición nos dijeron 'ok, estas son las reglas, esto está permitido, esto no'. Así que tuvimos que obedecer las reglas, por supuesto. Pero estoy muy contento de que el público pudiera llevar sus banderas y pudieran llevar una bandera que les representara. Me gustó mucho ver que todo el mundo estaba allí ondeando sus banderas.

Eurovisión es como una fiesta de la diversidad, muy relacionada con el Orgullo...

Sí, es una fiesta de la diversidad, todo el mundo tiene cabida en Eurovisión por eso me alegró tanto que el público pudiera llevar las banderas y representarse a sí mismos.

"Creo que Melody hizo un trabajo alucinante. Creo que ella dio todo lo que podía dar y creo que todo el mundo debería estar orgulloso de eso porque hizo un trabajo espectacular"

Dada la situación en Gaza, la controversia este año ha venido con la participación de Israel. Dijiste en un primer momento que no debería participar el próximo año, ¿crees que la UER debería tomar esta decisión?

Es un festival de música, empezó como eso. Era un festival de música o un concurso de música donde todo el mundo podía participar y creo que debería seguir siendo así. Es un lugar para todo el mundo. Todo el mundo tiene su lugar en Eurovisión y estoy deseando ver nueva música y las nuevas formas de arte que cada uno va a llevar el próximo año.

¿Conociste a Melody? ¿Cómo fue tu experiencia con ella?

Sí, fue muy bonito. Primero la conocí en la PreParty en Amsterdam, luego aquí en Madrid y luego la vi varias veces cruzándonos por los pasillos en Basilea. Su camerino estaba justo enfrente del mío, así que podía escucharla siempre calentando la voz. Es encantadora, divertida y llena de energía.

Su actuación es una locura. Cómo puede bailar, cantar y actuar así y además tener esa gran actitud. ¡Es genial!

En España ha habido cierta decepción con su posición en el certamen y con la posición que solemos tener en el festival, ¿nos darías algún consejo para que lleguemos a ganar Eurovisión?

Creo que Melody hizo un trabajo alucinante. Creo que ella dio todo lo que podía dar y creo que todo el mundo debería estar orgulloso de eso porque hizo un trabajo espectacular. Creo que el año que viene los artistas deberían ser auténticos, fieles a ellos mismos y mostrar la música que quieran. Creo que eso es lo que hace que recordemos a las personas. Creo que mantenerse auténtico es el camino a seguir.

Si tuvieras que elegir un artista de los participantes de este año con el que colaborar, ¿cuál sería?

¡Qué pregunta tan difícil! Creo que sería Sissa de Dinamarca, mi mejor amiga. La quiero muchísimo, es una canción de europop maravillosa y es la persona más divertida de este año.

"Me encantaría colaborar con Chanel"

¿Cómo es tu relación con los eurofans? Algunos artistas creen que es un público muy exigente.

Sí, o sea, cualquier grupo de fans es exigente y demandante con los artistas porque quieren escuchar música nueva, algo que entiendo totalmente. Entonces quiero tomarme un tiempo y darles lo que se merecen. Sacaré una versión remix de Wasted Love y a final de verano, si todo va bien, sacaré nueva música.

Me encanta lo que les emociona ver a alguien, por eso quiero tomarme mi tiempo con ellos, hacerme fotos o darles un autógrafo, comprometerme con ellos porque esas personas estarán a tu lado hasta el final de tu vida.

Y de España, ¿con qué artista te gustaría colaborar?

Me encantaría colaborar con Chanel. Me encantó su actuación, es espectacular. Fue una locura, me encantaron sus outfits, fue un show increíble y es una gran intérprete. Los representantes españoles son siempre grandes intérpretes. El de Chanel fue un gran show y me encantó.

JJ durante la entrevista.

De cara a estos nuevos lanzamientos, ¿piensas volver a la ópera y a la parte más clásica o quieres quedarte en el pop?

No, definitivamente quiero quedarme haciendo pop, es lo que siempre he querido hacer. Tenemos planeadas dos semanas en el estudio para tener suficiente tiempo para dar rienda suelta a nuestra creatividad. Intentaremos un equilibrio sano entre pop y ópera, mantendré el sonido operístico, pero veremos de qué manera somos capaces de integrarlo, eso es lo que podéis esperar de mí.

Te han dicho en numerosas ocasiones que tu sonido tiene mucho en común con Nemo [ganador de Eurovisión 2024], este sonido lírico.

Sí, desde el principio me han comparado con elle. Y ¿quién no querría que lo compararan con un ganador de Eurovisión previo? Es un honor, pero mi música es más clásica, mientras que Nemo tiene más elementos clásicos. Creo que eso nos diferencia y la música que vamos preparando de cara a un futuro nos diferencia.

Pero es un gran honor que me comparen con un ganador de Eurovisión y ahora soy yo también ganador, así que es alucinante.

