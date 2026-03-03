Kaley Cuoco no se calla al hablar de la 'fría bienvenida' que le hizo esta actriz en 'Embrujadas': "Todavía no sé si le gusto"

Para el gran público Kaley Cuoco es la icónica Penny de The Big bang Theory. Sin embargo, pocos recuerdan que mucho antes, cuando la actriz solo tenía 21 años, en 2005, formó parte del elenco de la última temporada de Embrujadas, junto a Holly Marie Combs, Alyssa Milano y Rose McGowan.

La actriz dio vida a Billie Jenkins, una bruja con poderes de telekinesis que se sumó a las hermanas Phoebe, Piper y Paige. Pero ha revelado que no todo el mundo la recibió con los brazos abiertos. Así se lo ha contado a Dax Shepard y Monica Padman en su pódcast Armchair Episode.

"¿Sabes cuando haces tantas cosas y simplemente olvidas los momentos terribles?", comenzó diciendo, que vivió un momento especialmente tenso cuando tuvo que tomarse "nuevas fotos con el elenco". "Llegué y dije 'soy la chica nueva'. Están Alyssa Milano, Rose McGowan y Holly Marie Combs. Nunca las he conocido. Pensad eso. Voy a unirme a su foto familiar, y tengo 21 años", recordó.

La actriz destacó la recepción que le hizo Alyssa Milano que, antes de esta sesión de fotos que tuvo lugar a la hora del almuerzo, no dejó de darle una calurosa bienvenida. "Entré en esa galería y estaba supernerviosa. Era la hora del almuerzo. Todos estaban por ahí comiendo. Entré, Alyssa Milano me vio y —siempre contaré esta historia sobre ella— se levantó, corrió hacia mí, me dio la bienvenida a la serie y me dio el abrazo más grande del mundo, tan feliz, tan amable. Nunca lo olvidaré", recordó.

Sin embargo, también se acordó, no especialmente para bien, del gesto de Rose McGowan. "Rose quizá no estaba tan contenta. No lo sé", apuntó Cuoco en su charla. "Todavía no sé si le gusto. No lo sé. Pero Alyssa estuvo increíble. Estaba aterrorizada. Es raro empezar una serie con ellas en octavo año, y solo hice una temporada", señaló la actriz.

El complicado papel de Rose McGowan en 'Embrujadas'

McGowan ha sido el centro de varias polémicas relacionadas con la ficción, especialmente tras la salida en 2001 de Shannen Doherty, quien dio vida a Prue, tras una supuesta mala relación con Alyssa Milano.

Sin embargo, entonces ya estaba completamente establecida en la ficción. No obstante McGowan había hablado en más de una ocasión del control estricto que vivía en Embrujadas en relación con su aspecto y su peso. "Me rodeaban para controlar mi peso cuando regresaba de una temporada a otra. Creo que simplemente inspeccionaban su producto", recordó en una entrevista.