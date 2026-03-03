EEUU retira aviones de Rota y Morón tras la negativa de España a que use sus bases en la ofensiva contra Irán

El destructor de misiles guiados 'USS Donald Cook' llega a la Base de Rota, en febrero de 2014.

Estados Unidos ha retirado al menos 15 aeronaves militares de las bases conjuntas de Base Naval de Rota (Cádiz) y Base Aérea de Morón (Sevilla) después de que el Gobierno español comunicara que no autoriza el uso de esas instalaciones para la ofensiva contra Irán.

La información ha sido confirmada por la agencia Reuters, que cita datos de seguimiento de vuelos y declaraciones oficiales. Se trata de un ajuste operativo ante la postura española, en el que Washington desplaza activos a otras instalaciones europeas para mantener la continuidad logística de la campaña.

La logística -especialmente el reabastecimiento en vuelo y el transporte estratégico- se confirma así como el elemento decisivo en el sostenimiento de la ofensiva, con Europa occidental actuando como retaguardia esencial del dispositivo estadounidense.

Los aparatos que abandonaron España eran en su mayoría aviones cisterna KC-135, esenciales para el reabastecimiento en vuelo y, por tanto, para sostener operaciones aéreas prolongadas. Parte de esas aeronaves aterrizaron posteriormente en la Ramstein Air Base, en Alemania.

La posición oficial de España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que las bases en suelo español no pueden emplearse para ataques contra Irán y subrayó que su uso debe ajustarse a los acuerdos bilaterales vigentes con Estados Unidos y a la legalidad internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reiteró que las instalaciones no están prestando apoyo a operaciones ofensivas.

España mantiene con EEUU un Convenio de Cooperación para la Defensa que permite el uso conjunto de Rota y Morón, pero la soberanía y la autorización última corresponden al Estado español. Lo firmó en 1953 y se ha ido modificando ligeramente con el tiempo.

Reubicación operativa, no ruptura diplomática

La salida de los aviones estadounidenses se entiende como una reubicación posterior a la decisión española. Desde el punto de vista operativo, los aviones cisterna son un recurso crítico en cualquier campaña aérea; si una base no puede emplearse para la misión concreta, los medios tienden a concentrarse en otras instalaciones europeas donde no exista limitación política.

En ese contexto, la base alemana de Ramstein funciona como uno de los principales nodos logísticos de EEUU en Europa, especialmente para transporte estratégico y apoyo a operaciones en Oriente Medio.

Por otra parte, no hay confirmación de que se haya producido una retirada estructural de los destructores estadounidenses desplegados en Rota, siguiendo lo sucedido con los aviones. Esos buques forman parte del dispositivo antimisiles de la OTAN y su presencia responde a planificación permanente dentro de la Alianza Atlántica.