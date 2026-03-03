Primer éxodo desde Irán: empiezan a llegar desplazados a Azerbaiyán, mientras Armenia se prepara

Grupos de iraníes, en la frontera con Azerbaiyán, el 2 de marzo de 2026, en la ciudad de Astara.

Las guerras son mucho más que misiles, defensas aéreas, drones o buques. Lo fundamental es que generan víctimas. Informar de las que están cayendo en Irán, por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos iniciado el pasado sábado, es complicado por el propio control de la información del régimen de los ayatolás y por el apagón de comunicaciones provocado por los ataques.

No obstante, la Media Luna Roja dijo ayer que al menos 555 personas han muerto en la República Islámica desde el inicio de las hostilidades, 180 de ellas en el ataque contra la escuela. Esta mañana, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, ha elevado la cifra 742 civiles, entre ellos 176 menores de edad.

Poco a poco, además, crece el temor a que una guerra sostenida, como ha dicho que será el presidente de EEUU, Donald Trump, provoque una oleada de refugiados, que dirigirse sobre todo a países entre el mar Negro y el mar Caspio, los del Cáucaso Sur, sobre todo los fronterizos, Azerbaiyán y Armenia.

Según informa Euronews, desplazada a la ciudad fronteriza de Astara, se calcula que al menos entre 370 y 400 personas han buscado refugio en Azerbaiyán tras cruzar el puesto común en los dos últimos días. Un centenar de personas eran ciudadanos azerbaiyanos y el resto, expatriados de 19 países diferentes: de Francia, Italia, Polonia, Rusia, China, Pakistán, India, Bangladesh y Nepal, por ejemplo. "Muchos buscan una salida de Teherán en medio de los continuos ataques de Estados Unidos e Israel", sostiene su información.

El aumento del tráfico en el paso fronterizo se produce después de que el Gobierno de Azerbaiyán anunciara el sábado que abriría el paso para permitir la evacuación segura de sus ciudadanos atrapados en Irán, así como el tránsito de ciudadanos de países extranjeros. Un gesto humanitario ante lo por venir, tan abierto.

Se cree que hasta 500 ciudadanos rusos podrían haber cruzado a Azerbaiyán en el marco de la nueva iniciativa y testigos presenciales han informado al mismo medio paneuropeo de que grandes grupos han pasado los controles de seguridad.

Destaca, por ejemplo, el caso de una familia paquistaní, que había hecho el largo y duro viaje desde la capital iraní hasta la ciudad más meridional de Azerbaiyán, llevando todas sus pertenencias que pudieron reunir en maletas, que arrastraron consigo todo el camino.

"Vivíamos en Irán. Vinimos por carretera hasta la región fronteriza. Desde allí, cruzamos la frontera", explica a Euronews Rameeza, una niña paquistaní que viajó con su hermano y sus padres. "El viaje estuvo bien. Estuvo bien, vinimos en autobús hasta la frontera y luego vinimos aquí. Fue como una explosión".

Sadullah Khan, padre de la cría, afirmnaque estaba contento de haber logrado cruzar la frontera con su familia: "Estoy tan feliz de haber venido aquí. Hay muchos bombardeos en Teherán. Hace dos días, salí de Teherán en dirección a Astara, y ahora estoy a salvo. Así que me siento aliviado", sostiene.

Esperando más llegadas

Los acontecimientos en el país vecino han suscitado preocupación también en Armenia . Las autoridades locales han creado un grupo de trabajo para gestionar posibles riesgos. El Consejo de Seguridad, como ha sido llamado, se reunió ayer bajo la presidencia del primer ministro, Nikol Pashinián.

El ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi. La embajada de Irán en Armenia informó que Ereván expresó sus condolencias por la muerte del Líder Supremo, Ali Jamenei, además de ciudadanos iraníes, mujeres y niños. "Ararat Mirzoyan dijo que Armenia está lista para brindar cualquier asistencia humanitaria necesaria en las circunstancias actuales y expresó su esperanza de una resolución diplomática de la situación", dijo la embajada.

Asociaciones locales, como las cristianas, se están organizando para proporcionar alimento, refugio y otra ayuda a los refugiados que huyen de Irán.

Los iraníes pueden viajar a Armenia sin visado. Muchos viajan ya con frecuencia para disfrutar de cosas impensables en su nación, de beber vino a escuchar música. Ahora el éxodo no será festivo, sino dramático.

Armenia es una de las pocas rutas de escape para los iraníes. La mayoría de los países vecinos han cerrado sus fronteras a los refugiados.

Aviso de la ONU

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó este lunes su "profunda preocupación" por la escalada del conflicto en Oriente Medio, que podría causar un aumento de los desplazados en la región, en este toma y daca iniciado por Washington y Tel Aviv y replicado por Teherán.

"Muchos de los países afectados ya acogen a millones de refugiados y desplazados internos", recordó la agencia en un comunicado donde señaló que el aumento de la violencia "amenaza con desbordar la capacidad humanitaria y aumentar la presión sobre las comunidades de acogida".

ACNUR se unió al llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, en favor del diálogo, la desescalada y el respeto de los derechos humanos.

El expresidente iraquí Barham Salih, alto comisionado de la ONU para los refugiados desde el 1 de enero, ha realizado ya un viaje oficial a la región en sus dos meses en el cargo, concretamente a Jordania, donde visitó el campo de refugiados de Zaatari.

En Líbano, donde los ataques de Israel a Hezbolá han dejado ya más de 50 muertos, también se están produciendo desplazamientos masivos del sur al norte, dice el ACNUR. "Muchos se han marchado solo con lo que podían llevar consigo. Los civiles deben estar protegidos en todo momento", recuerda.