Un mensaje sobre Pedro Sánchez se comparte con fuerza en las últimas horas en Italia
Virales
Un mensaje sobre Pedro Sánchez se comparte con fuerza en las últimas horas en Italia 

"España tenía todas las razones para inclinar la cabeza y decir que sí, para vivir en paz, para no irritar a Trump".

Rodrigo Carretero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la gala de Los Goya.
Un mensaje sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se está compartiendo con fuerza en las últimas horas en Italia, especialmente en las cuentas de Facebook de miles de usuarios.

En ese texto, se asegura: "Con una decisión de extraordinaria dignidad, la España de Pedro Sánchez decidió no hacerlo. De hecho, el gobierno español ha denegado a Estados Unidos el permiso para utilizar las bases militares de Morón de la Frontera y Rota, en Andalucía, para atacar a los bombarderos implicados en los ataques en Irán". 

"Y el Pentágono, antes del regreso, está obligado a recoger un cargamento de aviones cisterna KC-135 para transportarlos a Alemania. La ministra de Defensa, Robles, lo confirmó en el acto: el tratado de cooperación con Estados Unidos se rige por la legalidad internacional y las acciones unilaterales sin mandato de la ONU, la OTAN o la UE no son aplicables en este contexto. Punto", se dice en el texto.

"Esta persona se llama Pedro Sánchez"

"De ahí el rechazo. España tenía todas las razones para inclinar la cabeza y decir que sí, para vivir en paz, para no irritar a Trump. Y ahora ha optado por estar del lado internacional. Hay gente, como nuestro gobierno, que dice que sí constantemente. Y quizá los recuerden del hombre más poderoso del mundo, que aplica estas normas a todo el mundo. Hoy, una vez más, esta persona se llama Pedro Sánchez", señala el mensaje. 

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha reprochado la postura del Gobierno de España en el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. "¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?", ha cuestionado.

"¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

En un mensaje en 'X', Sa'ar ha recogido una publicación de la Embajada de Irán en España en la que ésta traslada su respeto por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de rechazar prestar apoyo militar a EEUU en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), una posición que la Embajada ha considerado "en consonancia con el derecho internacional".

"Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?", ha preguntado Sa'ar.

Rodrigo Carretero
