Miguel Rellán: El PSOE me parece un partido de centro derecha"

El actor Miguel Rellán, que a sus 82 años sigue estando de actualidad por su papel en la película El Cautivo, dio una entrevista a Miguel Manso para su programa de Cuatro, La entrevista de Manso, en el que habló de política y se mojó directamente sobre el PP y el PSOE.

Preguntado por si le parece interesante todo lo que está ocurriendo a día de hoy, Rellán fue sincero: "Estoy harto de nuestros políticos, igual que tanta gente. No hacen política".

Primero en llevarse el palo fue la formación de Alberto Núñez Feijóo: "El PP se levanta por la mañana y yo creo que se reúnen para ver cómo meterse con Sánchez, el PSOE y los demás".

"Si les llegara el momento de gobernar, que les va a tocar con Vox, van a decir que ahora esto cómo se hace. Es con cualquier cosa, les preguntan lo que sea, como si por ejemplo por las últimas nevadas en Nueva York, y lo revierten para decir que Sánchez tiene que dimitir", afirmó.

Rellán incluso contó que hay seguidores del PP que están cansados de esa politización de todo: "Llega hasta tal punto que conozco gente, incluso de mi familia, lo cual me alegra mucho, que se está borrando del PP. Están consiguiendo que puede ser que seamos fieles, pero idiotas no".

El revolcón al PSOE

Si al PP le tocó primero, el siguiente en la lista en ser criticado ha sido el PSOE. Rellán confesó que era de izquierdas, pero que el PSOE no lo es y sí un partido de centroderecha.

"Soy de izquierdas y a mí el PSOE me parece un partido de centro derecha. Reto a alguien a que me diga alguna medida que haya tomado claramente de izquierdas. ¿Ha puesto a la iglesia en su sitio? No, media España es suya, sigue el concordato de la santa sede en vigor, no pagan el IVI y recibe millones y encima se meten con el gobierno", comenzó diciendo.

Sobre la iglesia, añadió que "tendría que sobrevivir con las limosnas de los cristianos, ya que más de un 50% ya no está bautizado y la otra mitad están apuntados".

El tema de la vivienda

También criticó al partido de Gobierno por el tema de la vivienda: "Está este tema y que no me hablen de Constitución. El artículo 47 dice que prohibirá por todos los procedimientos la especulación. ¡Ja! No me cabree que vengo de buen humor".

Ese artículo que menciona Rellán concretamente dice lo siguiente: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

Finalmente, acabó diciendo que echa de menos a políticos como Julio Anguita o Alfonso Guerra. "Hay quien dice que estos de ahora en realidad están haciendo un personaje y no son así. Voy a citar el pecado y no el pecador, pero alguien del PP por el acoso y derribo a la mujer del presidente me decía que no estaba de acuerdo, lo que lo llamaban salir a cazar, pero que bueno", concluyó Rellán.