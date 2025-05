Karina no se la juega del todo pero está segura de lo que va a hacer Melody en Eurovisión

Ella es María Isabel Llaudes Santiago, pero España entera la conoce como Karina. Y también Europa. Ella, al igual que Anabel Alonso se hizo con el segundo puesto en el certamen de la música europea. Lo hizo al son de El baúl de los recuerdos. Ahora, Melody buscará quedar aún mejor, si cabe, con Esa Diva.

Sobre eso ha hablado precisamente Karina durante una entrevista con Vanitatis. "Me parece una niña muy bonita, con una sonrisa preciosa y que canta muy bien", ha asegurado, hablando sobre la candidata que ganó el Benidorm Fest.

La andaluza, además, lleva décadas de carrera, lo que hace pensar a Karina que "hará un buen papel, aunque en Eurovisión nunca se sabe". Ahora bien, la intérprete de Las flechas del amor no se atreve a decir una posición concreta para Melody. "Te diría que no la puedo decir porque tendría que ver todas las actuaciones y no las he visto", ha sostenido. "No depende de que ella lo haga sensacional, sino de lo que se presente", ha apostillado.

Por ahora, el jurado ya ha hablado, aunque no se conoce todavía su veredicto. Cada uno de los países que participan tienen un equipo de expertos compuesto por cinco persona que han de puntuar, sin tener en cuenta a su país, las que consideren las mejores propuestas.

No será hasta la gala cuando se conozcan las valoraciones de los distintos jurados. Las darán los portavoces nacionales durante el transcurso del certamen. En el caso de España, la persona escogida para esta misión es Chanel.

