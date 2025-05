Una artista de renombre mundial da su apoyo a Melody horas antes de la final de Eurovisión 2025

Cuenta atrás para el gran momento de Melody. La representante española participará este sábado en la gran final de Eurovisión 2025, que tendrá lugar en Basilea (Suiza). Tras convencer a todo el mundo en su actuación de exhibición en la primera semifinal, la andaluza peleará por el micrófono de cristal cantando Esa Diva. Lo hará actuando en sexto lugar, después de Lituania y antes que Ucrania. Tres representaciones españolas actuaron también en esa misma posición en el pasado: Karina en 1971 (quedó en segundo lugar), La Década Prodigiosa en 1988 (11ª) y Las Ketchup en 2006 (21ª).

Poco a poco, Melody ha ido escalando en las casas de apuestas. Después de ganar el Benidorm Fest a principios de febrero se situaba en la zona baja, alrededor del puesto 35. Sin embargo, la propuesta española ha ido convenciendo y actualmente se encuentra en el número 15 entre los apostantes. Los favoritos para la victoria, sin embargo, siguen siendo Suecia, Australia, Francia, Finlandia, Países Bajos e Israel.

La campaña de Melody durante estos meses ha sido espectacular, consiguiendo que la canción se haya viralizado y haya llegado a aparecer en las listas de éxitos. Por ejemplo, ha sido disco de oro tras haber vendido 30.000 copias tanto físicas como digitales. Además, lleva ocho semanas en la lista ‘top 100 de canciones’ que elabora los Productores de Música de España (Promusicae).

Cualquier ayuda en estas últimas horas antes de la final es importante. Y Melody ha recibido el apoyo público de una gran artista latina a través de las redes sociales. Se trata de la mexicana Thalía, que ha publicado este viernes un vídeo intercalando imágenes suyas y de Melody. En las primeras se ve a ambas cantando su hit Arrasando, mientras que en la segunda parte suena Esa Diva.

"Mi plan favorito de mayo… Eurovision night", ha escrito Thalía acompañando al vídeo. La mexicana no menciona directamente a Melody en su publicación, pero sí usa como hashtag "España" (#Spain). Un espaldarazo importante para nuestra representante de cara a los votos que puedan llegar procedentes de América Latina. Y es que, desde 2023, espectadores de todas las partes del mundo pueden votar también por sus favoritos en Eurovisión. La suma de estos votos se integran como un "televoto" más de la final, equiparado al de cualquier país que compite. De hecho, Blanca Paloma recibió dos puntos del denominado "rest of the world", que elevó su cifra total del televoto a cinco puntos.

Thalía, fan declarada del festival de Eurovisión, también apoyó hace tres años públicamente a Chanel antes de competir con SloMo. La candidata española acabó tercera en la clasificación final, por detrás de Ucrania y Reino Unido.