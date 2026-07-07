La respuesta de Manuel Carrasco a quienes le dicen que parece gay sigue cosechando reacciones de apoyo

El pasado sábado 27 de junio, Manuel Carrasco se despidió de los escenarios hasta 2028. Y lo hizo en el Iberdrola Music Festival de Madrid, después de hacer historia en La Cartuja de Sevilla, donde reunió a más de 250.000 personas en cuatro conciertos de su espectáculo Salvaje desde la raíz y donde contó con invitados excepcionales como David Bisbal, Amaral, Dani Fernández, Pastora Soler, Antoñito Molina, Alejandro Astola, María del Monte...

Para estos conciertos, en cantante onubense lució unos espectaculares estilismos firmados por Arturo Obegero, el diseñador asturiano que ha vestido a Beyoncé o Lady Gaga, entre otras estrellas. Estos looks fueron precisamente blanco de críticas en las redes sociales pues hay quien los consideraba demasiado femeninos y Carrasco quiso defenderse de ellos y mandó un contundente mensaje durante el concierto de Madrid.

"Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre, o que parezco gay, o maricón. Y yo me pregunto: 'Te parezco femenino, ¿y?'. ¿En serio? ¿Todavía vamos por ahí a estas alturas?", defendía desde el escenario levantando los aplausos de los fans que se encontraban allí.

Una reacción que se hizo viral y que han defendido numerosos rostros conocidos, desde Carlota Corredera, que le dio la enhorabuena públicamente, a Dulceida. Esta última reaccionó a estos comentarios con un mensaje categórico: "Como si parecer gay fuera algo malo, ¿no? Es lo mismo cuando a mí me dicen: 'No pareces lesbiana' o 'No pareces bisexual'. Que no hay que parecer nada. La cosa es ser, no de parecer".

Igual de contundente fue el actor Pepón Nieto: "Creo que hay un retroceso absoluto hacia la caverna, ¿no? Hacia lo oscuro y que un cantante, que sea gay o sea hetero, sea lo que le dé la gana, se ponga cualquier tipo de ropa y que por eso sea criticado es lamentable, vergonzoso"