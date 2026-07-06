Julia, madre de familia en París, ante la ola de calor: "Hemos entendido al fin por qué en España se vive como lo hacéis"

La ola de calor de finales del pasado mes de junio que dejó récords en países como Francia, Alemania, Dinamarca o República Checa ha puesto de manifiesto que gran parte de Europa no está preparada para temperaturas elevadas.

Las viviendas no están climatizadas y en la construcción no se ha tenido en cuenta ni la orientación de los inmuebles ni su aislamiento térmico. Esa falta de preparación se debe a que, a diferencia del sur de Europa, el calor extremo no solía hacer acto de presencia durante el verano en esas zonas.

Sin embargo, el cambio climático está provocando que las temperaturas sean cada vez más extremas y que los veranos dejen registros históricos que incluso están llegando a alcanzar a Europa Occidental. A lo largo de estas semanas, se han llegado a ver escenas de peleas en las tiendas para hacerse con ventiladores; lo que supone una buena demostración de que el calor ha llegado a lugares en los que para nada se preveía.

Ahora, en muchos países europeos poco acostumbrados a las altas temperaturas están comprendiendo por qué las casas españolas cuentan con elementos como las persianas, que permiten regular la entrada de luz solar a los hogares, evitando así un gran aumento del calor en la vivienda en las horas centrales del día.

"Hemos transformado nuestros horarios y rutinas a los que se usan en España"

Igualmente, la reciente ola de calor en Europa Occidental también ha ayudado a que se entienda la razón por la que en España se mantienen horarios tan tardíos durante el verano. El objetivo no es otro que 'hacer vida' cuando el calor afloja.

En ese sentido, en un reportaje elaborado por El País, Julia, madre de familia en París, ha reconocido que "hemos transformado nuestros horarios y rutinas a los que se usan en España. Nos acostamos tarde, cenamos pasadas las diez de la noche y pensamos la alimentación en base al calor".

La mujer ha asegurado que, tras la angustiosa experiencia con el calor que han tenido recientemente en París, "hemos entendido al fin por qué en España se vive como lo hacéis".