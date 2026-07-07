Feijóo comparte cómo ha visto el España-Portugal y no genera las reacciones que él hubiese querido: "No eres el protagonista del partido"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido una curiosa imagen para celebrar el pase de la Selección Española a cuartos de final en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En la imagen se puede ver al líder de la oposición sentado en un avión y viendo por el teléfono móvil el partido contra Portugal que España ganó por 1-0 con gol en el último minuto de Mikel Merino en el que fue, además, el último partido en un mundial de Cristiano Ronaldo.

"No ha sido el partido más cómodo de ver, pero lo importante es que España ya está en cuartos y seguimos soñando. ¡Vamos, España!", ha escrito Feijóo junto a la foto en cuestión.

Una imagen por la que ha recibido numerosas críticas por varios motivos pero principalmente por enfocarse en él y no en la Selección Española como sí hizo, por ejemplo, Pedro Sánchez.

"No eres el protagonista"

"No eres el protagonista del partido. Felicita a la selección e intenta que aparezca una foto de algún jugador. Te dejo un ejemplo como se hace de forma elegante. Aprende", le dice uno publicando el tuit que ha compartido el presidente del Gobierno.

"Curiosa forma de felicitar por una victoria. Vamos, que si no eres el protagonista, revientas", comenta otro usuario en la red social de Elon Musk. Uno de los mensajes más compartidos sobre Feijóo dice: "Siempre se tiene que mostrar muy ocupado como para disponer de tiempo libre. En su video para parecer cercano o en su broma sobre las vacaciones sobrevaloradas de ve esa forma de ser".

Por el contrario, Pedro Sánchez puso en redes con una foto de los jugadores de la Selección Española citando a la Federación Española: "¡A cuartos! Habéis vuelto a demostrar que el talento, el trabajo en equipo y la ambición llevan muy lejos. Todo el país está con vosotros. ¡Vamos, España!".