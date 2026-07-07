El detalle en la indumentaria de Lamine Yamal en el partido ante Portugal con el que reivindica su orgullo de origen

La selección española enfrentó ayer uno de los partidos más difíciles de este Mundial contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Un partido igualado, de infarto, hasta que un gol de Merino casi en el tiempo de descuento clasificó a España para cuartos de final, donde se enfrentará a Bélgica.

Y como en cada partido de nuestra selección, un futbolista acaparó especialmente la atención: Lamine Yamal, que cumplirá 19 años en unos días, se ha ganado por derecho el ser uno de los mejores futbolistas de este campeonato.

Del jugador del Barça se analiza cada detalle y cada paso que da en el campo, y no solo en lo deportivo: qué outfit elige para llegar al estadio, qué comenta con sus compañeros, qué le dice al niño con el que sale al césped, qué collar adorna su cuello... o cómo es la goma que sujeta su pelo.

Y en el partido celebrado este lunes, ese complemento escondía un mensaje con el que el futbolista vuelve a reivindicar al orgullo de sus orígenes. Lamine recogió sus rizos -tan copiados por miles de jóvenes- con una cinta elástica de color blanco, de Adidas, pero en ella, serigrafiado en rojo, se podía leer 'Rocafonda', el humilde barrio de la ciudad barcelonesa de Mataró en el que creció.

Lamine Yamal con la cinta en la que se puede leer 'Rocafonda', su barrio de Mataró. Koji Watanabe

Esta no es la única manera que tiene el delantero de la selección de homenajear a su barrio, pues se ha hecho viral su celebración cuando mete gol de hacer el gesto del '304', el código postal de Rocafonda, con sus dedos.

Lamine Yamal en el partido contra Austria en el Mundial 2026. Alex Pantling - FIFA

Hace solo unos días, en el partido contra Austria, la cinta también fue objeto de comentarios pues la leyenda que lucía era 'EGO YAMAL'. Fueron muchos los que interpretaron este mensaje como una respuesta a todos los que en redes sociales le tacharon de estar un poco crecido.