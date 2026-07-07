Javier Bardem se pronuncia tras el España-Portugal y se lleva los aplausos de medio país: "El patriotismo más sólido no consiste en imponer una única forma de entender el país"

Javier Bardem ha vuelto a dar suerte a la Selección Española. El actor español ha estado en el España-Austria, donde se ganó 3-0 y ahora en el Portugal-España, donde también venció el equipo de Luis de la Fuente por 0-1. Ahora, en cuartos de final, espera la Bélgica de Courtois, De Bruyne y Lukaku.

Contra Austria, Bardem estuvo acompañado de Penélope Cruz y de Rosalía. Los tres dejaron unas imágenes que dan buena muestra de lo que es la Marca España. En ese partido el actor fue criticado por parte de la derecha mediática por no llevar la camiseta de la Selección Española.

Ahora, contra Portugal, Bardem se ha dejado ver por la grada del campo de Dallas con la primera equipación de la Selección Española. Cuando ha terminado el encuentro, el actor ganador del Oscar ha dejado una aplaudida reflexión sobre lo que significa este equipo.

"En esta España de colores tan vivos cabemos tod@s. Son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierta en su mayor fortaleza. Una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo", ha empezado diciendo en un post en Instagram.

El patriotismo de Bardem

Y ha proseguido hablando de España: "Un lugar consciente de que su historia, su riqueza cultural y su diversidad territorial no son una amenaza, sino uno de sus mayores patrimonios".

"Ser progresista implica creer que el progreso social nunca está definitivamente conquistado. Significa defender una educación pública de calidad, una sanidad universal, el acceso a una vivienda digna, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de las minorías, la lucha contra cualquier forma de discriminación y un modelo de desarrollo que sea compatible con la justicia social y la sostenibilidad ambiental", ha añadido.

"Es la España plural y progresista que apuesta en la democracia, en la cultura como herramienta de libertad y en la capacidad de la sociedad para construir consensos sin renunciar a la diversidad de opiniones", ha proseguido.

Por último ha comentado que "el patriotismo más sólido no consiste en imponer una única forma de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades". "Esa es la España que merece ser defendida: una España abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte y profundamente democrática", ha sentenciado.