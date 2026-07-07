Aitana reacciona con una sola palabra tras ser protagonista involuntaria del comentado vídeo de Cristiano Ronaldo 

Cristiano Ronaldo jugó este lunes contra España su último partido en un Mundial. La estrella lusa no pudo ser decisivo y su papel en el encuentro contra el equipo de Luis de la Fuente -que acabó 1-0 gracias a un gol de Mikel Merino- fue prácticamente testimonial salvo un par de acercamientos peligrosos como un tiro en la primera parte.

Las cámaras, tras el pitido final y el pase de la selección dirigida por Luis de la Fuente, se fueron no solo a la celebración de los jugadores españoles, si no que también se centraron en el astro portugués, que se despedía de los Mundiales con Portugal con la cabeza agachada y el semblante emocionado.

En las gradas y en las redes sociales los mensajes para despedir al ex del Real Madrid, Manchester United o Juventus se sucedieron. Uno de los más llamativos fue cómo el creador de contenido estadounidense Speed, que tiene más de 57 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

En las imágenes se puede ver como el streamer se agacha, llora de tristeza con la cabeza entre las piernas mientras en los videomarcadores del estadio de Dallas se veía al propio Cristiano Ronaldo.

En España, además de hacerse viral por el contenido, también se hizo por el hecho de que de fondo se podía escuchar la canción Superestrella, de Aitana, una de las canciones más escuchadas a nivel mundial de los últimos meses.

"Speed rompe a llorar como nunca le hemos visto en una esquina del estadio mientras suena Superestrella de Aitana. Cine puro", ha publicado en un vídeo la cuenta de @terrenoviral, que lleva más de 4 millones de reproducciones y 49.000 me gusta.

De hecho ha generado tantas reacciones y ha dado tanto que hablar que hasta la propia Aitana ha publicado un tuit compartiendo ese momento junto a un llamativo "ostras".