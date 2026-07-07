La televisión croata narra la eliminación de EE.UU. con una pulla a Trump que recorre el mundo: "Quizás cuando nos levantemos..."

Pocos partidos tan polémicos y tensos como el de Bélgica y Estados Unidos de estos octavos de final del Mundial. La tranquilidad del encuentro, que acabó finalmente con un incontestable triunfo del combinado europeo por 4-1, saltó por los aires el día de antes al conocerse que la FIFA había perdonado la expulsión del futbolista norteamericano Folarin Balogun.

Horas antes y después de conocerse este veredicto de la comisión disciplinaria de la FIFA en el que se quitaba la sanción a Balogun, Trump celebró la medida a través de sus redes sociales: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", manifestó el mandatario. Dicho y hecho, la polémica y la indignación mundial a la noticia ya era imparable.

De hecho y a pesar de la contundente victoria belga, Trump ha sido protagonista de la eliminación estadounidense. Por ejemplo, se ha hecho viral el mensaje con el que se han despedido de la retransmisión del partido en Croacia después de que el narrador hasta ironizara con una llamada de la Casa Blanca.

"Bélgica gana 4-1 y se clasifica para jugar contra España en la siguiente ronda de la competición, que serán ya los cuartos de final, pero vamos a esperar, quizás mañana cuando nos levantemos haya una victoria permanente de Bélgica o quizás otra llamada de la Casa Blanca exigiendo la dimisión de algún miembro del comité disciplinario", comentó con mucho sarcasmo el narrador.

Además, entonces sí que añadió que "el triunfo belga fue tan limpio que no hay nada que objetar y su victoria es indiscutible".

El vídeo ha sido publicado en la red social de X por el usuario belga conocido como @dynaresam y ya acumula más de 30.000 reproducciones llegando a todos los rincones del planeta.

Tras esta clasificación de los belgas, la selección que entrena Rudi García y que cuenta con futbolistas de talla mundial como Thibaut Courtois o Kevin de Bruyne se verá las caras con España en los cuartos de final. El encuentro se disputará este viernes a las 21 horas.