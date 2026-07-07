Los jugadores belgas marcan el cuarto gol y se acuerdan directamente de Trump: lo que hacen no le va a gustar ni un pelo

España ya tiene rival en los cuartos de final del Mundial: Bélgica. La selección entrenada por Rudi García ha ganado con autoridad a Estados Unidos por 1-4 en un partido marcada por la polémica previa al encuentro con la suspensión del futbolista estadounidense Folarin Balogun y su posterior anulación por parte de la FIFA.

El partido comenzó con el gol en el minuto 9 del futbolista belga Charles De Ketelaere. El estadounidense Malik Tillman igualó el choque en el minuto 31, aunque la alegría duró poco para los anfitriones y tan solo dos minutos más tarde, de nuevo, Charles De Ketelaere volvió a adelantar a los europeos.

La segunda parte volvió a tener un buen inicio para los belgas que, gracias a una asistencia de De Ketelaere y un gol de Hans Vanaken, ampliaba distancias en el minuto 57 y ponía un pie y medio en los cuartos de final.

Lukaku, en el minuto 94, puso el 1-4 final y desató la locura belga en Estados Unidos. De hecho, la celebración de ese gol final por parte de los futbolistas centroeuropeos ha dado la vuelta al mundo.

Todos los futbolistas, tanto los titulares como los suplentes, lo celebraron junto a uno de los banderines de córner e hicieron el baile típico del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que mueve los brazos y la cintura.

El vídeo lleva más de 1,7 millones de reproducciones al ser publicados por cuentas en la red social de X como la de @AcarajeCeo.

Horas antes y después de conocerse el veredicto de la comisión disciplinaria de la FIFA en el que se quitaba la sanción a Balogun, Trump celebró la medida a través de sus redes sociales: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", manifestó el mandatario, vinculando el indulto con las festividades del Cuatro de Julio en el país coanfitrión.