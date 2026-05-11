Leire Martínez rompe a llorar al acordarse del comienzo de la gira de la Oreja de Van Gogh: "Pensaba que no me iba a afectar"

Como era de esperar, el comienzo de la gira de La Oreja de Van Gogh no para de acaparar titulares en los medios de comunicación. Pero lo que nadie se esperaba era que la mísmisima Leire Martínez reaccionase a los primeros conciertos de su ex banda. Entre lágrimas, y ante el público de Córdoba, en Argentina, la cantante vasca ha reconocido que no está siendo fácil: "Pensaba que no me iba a afectar, pero afecta".

"Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y, ¡buf!", ha explicado en una intervención entre canción y canción. "No pensaba que me iba a afectar, pero afecta. Es verdad que hay canciones que se me van a atragantar más de lo normal", ha confesado.

En un vídeo, que ha dado la vuelta en redes sociales y que ha sido publicado por El Diario Vasco, se ve a una Leire Martínez emocionadísima al cantar el popular tema Jueves que compuso junto a su ex grupo. A continuación, sus compañeros de banda, guitarra, batería... se levantan para dedicarle un fuerte abrazo bajo el sonido ensordecedor del público al grito de "¡Leire! ¡Leire! ¡Leire!".

"¿Sabéis que pasa? Que no me gusta llevar el discurso a las comparaciones. Esto no va de quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Esto va de que han sido 17 años de relación y es duro decir adiós", termina la cantante.

Al otro lado del mundo, las palabras de Amaia Montero

Al tiempo de las palabras de Martínez, se celebraba el primer concierto de la histórica gira de la Oreja de Van Gogh. Amaia Montero aprovechó el esperado evento para sincerarme a los 15.000 expectadores del Bizkaia Arena de Bilbao. "Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy", confesó.

Con la gran ausencia del exguitarrista del grupo, Pablo Benegas, que abandonó el grupo a la par que Martínez, la donostiarra aseguró que "hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Estaba perdida, completamente perdida, al punto de no reconocerme. Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí".

"Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy", insistió Montero para continuar al cante de los populares temas del grupo que han quedado marcados en la historia de la música en español.