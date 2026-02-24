Limp Bizkit vuelve a Madrid después de 14 años

La banda estadounidense Limp Bizkit ofrecerá el próximo 1 de julio su primer concierto en Madrid en 14 años, el único que ofrecerán este verano en España con su montaje propio fuera del formato de festival.

Su oficina ha confirmado esta cita, que tendrá lugar tras agotarse todas las entradas para asistir al próximo Resurrection Fest de Viveiro (Lugo) en la jornada en la que este grupo es cabeza de cartel, concretamente el 3 de julio.

En el caso del concierto en el Movistar Arena de Madrid, que contará con actuaciones como invitados de P.O.D. y Death By Romy, las entradas se pondrán a la venta a partir de las 10 horas de este jueves, 26 de febrero, a través de www.resurrectionfest.es.

Sin más fechas a la vista

No hay más fechas en este país en la agenda de la banda de Fred Durst y Wes Borland, que debían haber actuado en 2020 en Madrid, pero el concierto hubo de cancelarse por la pandemia de covid-19. Solo un año después, en 2021, tuvo lugar el fallecimiento de uno de sus miembros fundadores, el bajista Sam Rivers.

Hasta 'Still Sucks' (2021) son seis los discos de estudio publicados por Limp Bizkit desde su fundación en 1994, a destacar 'Significant Other' (1999), su segundo trabajo, que los lanzó al estrellato, y también el tercero, 'Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water' (2000), que los catapultó a la escena internacional.

Nominados a tres premios Grammy, se les estiman unas ventas mundiales de 40 millones de copias de toda su discografía y están considerados uno de los grandes embajadores del "nu metal" con unas conocidas y enérgicas puestas en escena.

Un cierre de año completo

La banda se suma así a los escenarios de la capital que a lo largo de este 2026 acogerán una gran variedad de conciertos. Entre los más destacados estarán las actuaciones de Fit & Fitipaldis, Nacho Vegas, Eric Clapton, o la esperada vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Salamnza. También estarán Bad Bunny, Ludovico Einaudi, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd o Iván Ferreiro.