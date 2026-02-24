Muy pocos han sido tan claros como el escritor Juan Eslava Galán al opinar sobre la doble moral sexual de los "conservadores"

El escritor Juan Eslava Galán ha concedido una entrevista a El Mundo con motivo de la publicación de su nuevo libro, Amor y sexo en España contado para escépticos. Durante la charla ha abordado el tema de la libertad sexual en nuestro país.

Al hilo de esto, le han preguntado por si estamos viviendo una "involución en plena oleada neoconservadora", a lo que Eslava Galán ha respondido de forma muy contundente, asegurando que "esa corriente conservadora no es tan importante".

"Los que la defienden, cuando se trata de ellos mismos hacen de su capa un sayo y siguen adscritos a la libertad que hemos conseguido entre todos", ha apuntado el escritor jienense.

Eslava Galán ha ahondado en esta cuestión. En su opinión, los conservadores "aunque políticamente abracen postulados conservadores, ellos no son nada conservadores, como ha ocurrido a lo largo de los tiempos".

"Siempre ha sido así"

Eslava Galán es de los que cree que los conservadores "han sido siempre así". "En pleno franquismo, la clase media era la que se comía el coco con todas las restricciones sexuales, que normalmente emanaban de la Iglesia, pero las capas altas eran en realidad bastante libertinas", ha opinado, deslizando que entre las clases más pudientes existía una doble moral en torno al sexo.

Al margen de estas cuestiones, el autor de la novela En busca del unicornio también ha opinado sobre la situación geopolítica y el papel de España en el mundo, destacando que hay una cosa que le preocupa especialmente.

"Nosotros pertenecemos al bloque occidental, y evidentemente somos vasallos de Estados Unidos", ha opinado el jienense sobre el país norteamericano, al que ha definido como "el Gran Hermano mundial". Para Eslava Galán, Marruecos puede suponer una amenaza real para España dada su estrecha relación con Estados Unidos.

"Algunos inocentes dicen estos días que, ante las cosas que está haciendo Trump, podríamos amenazarle con la clausura de las bases militares de Morón y Rota cuando se cumpla el plazo. Cómo si nos conviniera a nosotros que Estados Unidos se las lleve al norte de África...", ha defendido el escritor.