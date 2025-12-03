Los artistas Bad Bunny, Quevedo, Karol G y Aitana y el podcast 'La Ruina' son lo más escuchado en Spotify en 2025

Es un clásico más del inicio de la Navidad. Spotify ha anunciado las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2025 entre los más de 700 millones de usuarios con los que cuenta la plataforma en todo el mundo.

Este año, Bad Bunny se ha coronado como el artista más reproducido a nivel global en 2025, coincidiendo con el exitoso lanzamiento de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y ha acumulado más de 19,8 mil millones de reproducciones. Con estas cifras, el puertorriqueño ha arrebatado el podium a Taylor Swift, que fue los dos años anteriores la más escuchada en la plataforma a nivel global.

Respecto al ranking de canciones más escuchadas a nivel global, la más reproducida ha sido Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars. La balada ha sobrepasado las 1,7 mil millones de reproducciones.

Lo más escuchado en España en 2025

En nuestro país, el 'Conejo Malo' también ha domina la clasificación y se consolida como el artista hispanohablante preferido del público español este año. Aunque esta no es su primera vez, pues ya fue medalla de oro en 2022 y en 2023.

Hasta la segunda posición escala Quevedo, quien fue el quinto artista más escuchado en 2024 en España. Y, el tercer lugar en el ‘top’ de artistas más escuchados en España este año lo ocupa Myke Towers.

Este ‘top 10’ de artistas lo completan, por orden de ranking, JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V y KAROL G. Dentro de la lista, llama la atención entre los artistas emergentes de 2025 la consolidación de JC Reyes como el segundo artista español más escuchado en el país, y la presencia de Beéle, el colombiano que dominó el verano llevando por bandera el género ‘afrobeat’ y que logra ahora un puesto en este ‘top’ anual.

En lo referente al ranking de artistas mujeres más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa Karol G por tercer año consecutivo, con las canciones de su nuevo álbum Tropicoqueta.

En segunda posición se encuentra Aitana, con el esperado lanzamiento este año de su disco Cuarto Azul. Le siguen De La Rose y Bad Gyal.

Por cierto, Rosalía, que hace apenas unas semanas que lanzó LUX, ha conseguido que su disco sea el más reproducido en un solo día por una artista mujer de habla hispana. Shakira, Lola Indigo, Emilia y Lady Gaga completan este ranking.

El ‘top 5’ de canciones más escuchadas en nuestro país son las siguientes: La Plena - W Sound 05, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums; capaz (merengueton), de Alleh y Yorghaki; VeLDÁ, de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V; y BAILE INoLVIDABLE, de Bad Bunny.

Si echamos un vistazo a los artistas nacionales más escuchados fuera de España en 2025, destaca otro año más en primera posición Rels B. La segunda es para Quevedo y completa el podio Enrique Iglesias.

Este ranking de españoles más escuchados fuera de nuestras fronteras continúa con Alejandro Sanz y Rosalía, siendo ésta última otro año más, la artista española más escuchada fuera de nuestras fronteras. Morad, Pablo Alborán, La Oreja de Van Gogh, Aitana y Hombres G son el resto de artistas que entran dentro de esta lista.

Los pódcasts más escuchados de 2025 en España y en el mundo

Spotify también ha presentado los pódcasts más escuchados o vistos que han acompañado a los usuarios este año. Una lista dominada por los espacios de comedia, entrevistas, bienestar y negocio y crecimiento personal.

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull, autores del pódcast 'La Ruina', en la gala de los Ondas Globales del Podcast. GTRES

Así, el número uno en España es La Ruina, el pódcast de comedia presentado por Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull donde comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que acude de público al programa. En segundo lugar, y manteniéndose dentro del mismo género, Nadie Sabe Nada, el pódcast humorístico de Andreu Buenafuente y Berto Romero.

El Podcast de Marian Rojas Estapé, The Wild Project, Tengo un Plan, Poco se Habla! Briten y Xuso Jones, WORLDCAST, ROCA PROJECT, La Fórmula Del Éxito y La Pija y la Quinqui completan el top 10.

En la actualidad, uno de cada tres usuarios de Spotify en España consume pódcasts, un dato que refleja la gran acogida de este formato en nuestro país. Siguiendo esta tendencia al alza, España se mantiene entre los líderes mundiales: ocupa el noveno puesto en el ranking global de consumo de pódcasts durante la primera mitad de 2025.

En cuanto a los pódcasts más escuchados a nivel internacional, el número uno continúa siendo, un año más, The Joe Rogan Experience, seguido de The Diary Of A CEO with Steven Bartlett y The Mel Robbins Podcast.