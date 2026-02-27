Pérez-Reverte pone sobre la mesa lo que hizo Felipe VI al permitir que su padre se fuera de España

Arturo Pérez-Reverte en su comparecencia para explicar la cancelación de 'Letras de Sevilla' y anunciar la nueva fecha

La desclasificación de los archivos secretos referidos al golpe de Estado del 23-F han dejado varios nombres propios, unos por mérito —como el rey Juan Carlos— y otros por demérito —el golpista Tejero y su mujer—.

Los expertos coinciden en que pocas novedades hay que no se supiesen de este día de 1981 que cambió la historia de España. En una entrevista con Javier Ruiz en TVE, el prestigioso historiador Paul Preston habla del papel que tuvo el rey emérito.

"Hace todo lo posible para facilitar la transición a la democracia. Al hacerlo arriesga la vida, casi a diario, durante cinco años. Y se convierte, muy a su pesar, en el bombero de la democracia. Es absurdo que esté detrás de un golpe después de cinco años luchando contra el golpismo", explicó en la cadena pública.

"No se puede decir que él fuera responsable del golpe, pero sí contribuyó algo. Ese algo fue darle, quizá sin querer, a Armada y Milans del Bosch, la posibilidad de pensar que gozaban de su aprobación y luego no fue así", sentenció el hispanista.

Posible vuelta del rey emérito

Ahora, con motivo de la desclasificación de estos documentos, desde el PP han desplazado la idea de que Juan Carlos I debe volver a España después de casi seis años en el exilio.

Esta petición ha hecho que rostros como Javier Aroca se pregunten si es que el rey estaba fuera de España porque era sospechoso del golpe de Estado y ahora que se ha demostrado que parece que no ya puede volver.

"Es decir, que Juan Carlos reside en Emiratos porque era sospechoso en el golpe del 23-F. Otro acierto del líder de la oposición", publicó en X Aroca en respuesta a Alberto Núñez Feijóo.

En este mismo sentido, Arturo Pérez-Reverte ha querido opinar sobre esta posibilidad y ha opinado tras escuchar a Carlos Alsina en la radio analizar esta controvertida situación que vive la Casa Real española.

"Lo acaba de decir Alsina y estoy de acuerdo: quien hizo el sacrificio no es don Juan Carlos yéndose fuera de España, sino su hijo al tomar la difícil decisión de romper con su padre y mantenerlo fuera de España. Si hay alguien admirable en esta triste historia es Felipe VI", ha dicho Reverte.