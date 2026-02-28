Un profesor que se jubila con una pensión de 2.600 euros: "Personalmente, lo encuentro injusto"

Un profesor está a punto de jubilarse. Puede esperar una pensión alta. Sin embargo, se siente injustamente tratado, ya que sus compañeros reciben aún más. Su caso ha sido publicado por Stern. Él mismo explica: "Soy profesor en un centro de educación integral en Renania del Norte-Westfalia y soy asalariado". Y añade que "esto significa que cotizo el seguro de pensiones igual que los demás empleados. Una diferencia es que existe un plan de pensiones complementario que busca compensar la diferencia entre la pensión del profesorado titular y la del profesorado contratado bajo convenio colectivo".

"Esa es la idea, al menos", asegura. Pero, en realidad, la diferencia es imposible de compensar, según este docente: "Recibo una pensión de 2.200 euros, más 400 euros adicionales en prestaciones complementarias. Una pensión de 2.600 euros estaría bien, pero solo a esa cifra porque he ocupado un puesto directivo durante más de 15 años".

Renania del Norte-Westfalia es uno de los 16 estados federados de Alemania y posee en la actualidad cerca de 18 millones de habitantes, siendo por lo tanto el más poblado del país. Allí, la pensión estándar oscila entre 1.600 y 1.800 euros, más aproximadamente 300 euros en prestaciones complementarias. La pensión media supera los 3.000 euros. El monto de la pensión depende del último salario bruto y de los años de servicio. El salario base dentro del grado salarial y el nivel de experiencia también son importantes. Muchos docentes se jubilan en el grado salarial A13.

Por cada año completo de servicio, los docentes reciben un crédito de pensión de aproximadamente el 1,8 %. Esto se suma al porcentaje de su salario bruto final que se paga como pensión. La pensión máxima ronda el 70 % del salario bruto final. La mayoría de los docentes titulares alcanzan este nivel después de unos 40 años de servicio.

Poco antes de jubilarse, los docentes suelen pertenecer al nivel salarial A 13 y al nivel de experiencia 12. En Renania del Norte-Westfalia, por ejemplo, esto se traduce en un salario bruto de unos 6.200 euros. El 70 % de esta cantidad corresponde a una pensión de 4.300 euros. Para los profesores con contratos asalariados, las pensiones casi siempre están por debajo de este nivel. "Personalmente, me parece injusto. Que me paguen menos por el mismo trabajo que a mis colegas con plaza fija. Simplemente hay que aceptarlo: son simplemente dos grupos con estatus diferentes. Solo tengo que asegurarme de poder sobrevivir de alguna manera con el dinero que recibo", añade el profesor.

"Esta injusticia no desaparecerá así como así. Porque los estados federales simplemente no tienen interés en hacerlo. Para los estados y sus presupuestos, los docentes titulares son simplemente más baratos a corto e incluso a mediano plazo que los docentes remunerados según los convenios colectivos", asevera el docente. Y es que los estados alemanes no tienen que pagar las cotizaciones a la seguridad social de los docentes titulares. El costo de sus pensiones solo vence décadas después, lo que supone una carga para los presupuestos de otros gobiernos futuros.

"Cuando se realizan cambios en el sistema educativo, nadie quiere asumir la responsabilidad si se complica económicamente", afirma este jubilado. "Precisamente por eso la situación presupuestaria es tan tensa ahora mismo, pero nadie se atreve a abordar el problema".

Por otro lado, "casi nadie se plantea permitir huelgas en el sector educativo, aunque teóricamente sería posible para los empleados cubiertos por convenios colectivos. Una huelga de este tipo podría paralizar las clases, y, por supuesto, nadie quiere eso", concluye.