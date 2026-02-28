Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La reseña a un pub que muchos ven hasta delictiva: "Imagino que la empresa habrá denunciado"
Una barbaridad. 

Botellas de alcohol en el Temple Bar pub, en el centro de Dublín.Geography Photos / Universal Images Group via Getty Images

Las reseñas a los bares y restaurantes que se dejan en plataformas como Google son un arma de doble filo. Los hosteleros se quejan de lo indefensos que están frente a este tipo de críticas que pueden ser verdad o no. 

En los últimos días se ha viralizado el brutal comentario que alguien ha dejado en un pub donde insulta a los empleados del local y donde los acusa de robarle una copa "más que medio llena".

"Acabo de salir del pub y vosotros sois unos hijos de la gran puta. Me habéis quitado una copa más de medio llena", empieza diciendo la reseña que ha compartido en X la cuenta Soy Camarero. 

Y aquí cosa empieza a ponerse seria: "Voy a volver a vuestro puto pub y voy a dejar mi copa sola y voy a irme a un rincón a observar. Y el hijo de puta que me quita la copa le voy a arrancar la cabeza sin aviso". 

"Vendéis la copa a 6 euros para quitarla a la primera. Eso no se hace. Practico artes marciales desde hace 20 años. Qué sepáis el que se lleva la hostia va a pasar una semana en el hospital. Me da igual la multa o pasar una noche en el calabozo. Contad conmigo, MariPuris", sentencia. 

"Imagino que la empresa habrá denunciado tal reseña…", señala en X el creador de contenido relacionado con la hostelería. 

Las reseñas, a la ley

El Congreso de los Diputados ratificó en diciembre la Ley de Servicios de Atención a la Clientela impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. 

En el texto se incluyen medidas que responden a reivindicaciones históricas de las personas consumidoras como el fin de las llamadas spam, de los gastos de gestión ocultos, de las reseñas falsas o de las renovaciones de contrato no consentidas. 

El texto limita las reseñas falsas a través de diferentes mecanismos como la prohibición de compraventa de reseñas o el requisito de publicar la reseña dentro de los 30 días posteriores a la adquisición del bien o servicio, con el objetivo de garantizar que la reseña se corresponde con la opinión real y reciente de una persona consumidora de ese bien o servicio, dice la web del ministerio. 

La empresa que recibe la reseña tendrá garantizada la posibilidad de réplica y de solicitar su eliminación cuando pueda acreditar que quien firma la reseña no ha comprado el producto o disfrutado el servicio, demostrando que el contenido de la reseña no es verídico.

