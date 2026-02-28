Israel lanza un ataque sorpresa contra Irán
Lo ha anunciado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Según una fuente de seguridad israelí consultada por 'The Times of Israel' el ataque es fruto de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán. "El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha señalado el ministro de defensa israelí en unas declaraciones realizadas al diario 'Times of Israel'.
-Noticia de última hora-