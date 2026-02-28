Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Israel lanza un ataque sorpresa contra Irán
Global
Global

Israel lanza un ataque sorpresa contra Irán 

Lo ha anunciado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Según una fuente de seguridad israelí consultada por 'The Times of Israel' el ataque es fruto de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, en una imagen de archivo en Naciones Unidas, durante su anterior etapa como ministro de Asuntos Exteriores.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, en una imagen de archivo en Naciones Unidas, durante su anterior etapa como ministro de Asuntos Exteriores.John Lamparski/Getty Images

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán. "El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha señalado el ministro de defensa israelí en unas declaraciones realizadas al diario 'Times of Israel'.

Según una fuente de seguridad israelí consultada por 'The Times of Israel' el ataque es fruto de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

-Noticia de última hora-

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global