EEUU e Israel atacan Irán, última hora: Trump confirma una "gran operación de combate" contra Irán
En un mensaje en 'Truth Social', el presidente de EEUU ha defendido la acción y asegurado que el régimen iraní "nunca tendrá un arma nuclear". "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", ha asegurado.
Ante la oleada de ataques de EEUU y Teherán, varias embajadas, como la de Reino Unido, recomiendan a sus ciudadanos que no salgan de las zonas próximas a la zona del conflicto.
EEUU pretende seguir la oleada de ataques durante varios días, según recoge la CNN.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han puesto las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible represalia de Irán. "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo", señala la nota del Ministerio hebreo.
Israel ha avisado de que están llegando misiles desde Irán a Israel.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que el Ejército de Estados Unidos ha comenzado un gran operativo de combate en Irán. Durante su discurso de más de ocho minutos, ha asegurado que tanto EEUU como Israel se asegurarán "de que Irán no obtenga un arma nuclear".
La agencia semioficial de noticias iraní Fars, ha notificado al menos tres explosiones en Teherán, la capital de Irán. Otros medios oficiales como la agencia de noticias IRNA han asegurado --citando a corresponsales sobre el terreno-- que el centro de la ciudad se ha visto envuelto en densas columnas de humo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate" contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní".
Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre el ataque que Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado contra Irán.