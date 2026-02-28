Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Benoit, mochilero belga que hace 40 años se decidió quedar en este pueblo de Albacete: "Volví otro año de vacaciones y encontré a mi mujer"
Sociedad
Sociedad

Benoit, mochilero belga que hace 40 años se decidió quedar en este pueblo de Albacete: "Volví otro año de vacaciones y encontré a mi mujer"

Llegó casi por casualidad y no quiso volver a irse.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Vista del pueblo medieval de Letur, en Albacete.
Vista del pueblo medieval de Letur, en Albacete.Jose A. Bernat Bacete VIA GETTY IMAGES

España está salpicada de pequeños pueblos que no solo enamoran a quienes nacen en ellos, sino también a viajeros llegados de lejos que, casi sin planearlo, encuentran entre sus calles el lugar donde echar raíces. Rincones de piedra y silencio que atrapan a turistas y aventureros por igual, donde el tiempo parece discurrir a otro ritmo y que, en ocasiones, convierten una simple parada en el camino en el comienzo de toda una vida.

Eso fue, precisamente, lo que le ocurrió a Benoit, un mochilero belga que llegó por casualidad a un rincón de Albacete y terminó quedándose para siempre. Así resume parte de su vida el artista, nacido en Straimont, que desde finales del siglo XX dejó atrás la ruta de turista para instalarse definitivamente en Letur, un pueblo de la Sierra del Segura. Allí encontró no solo el paisaje que buscaba para inspirarse, sino también un proyecto de vida.

La historia de Benoit ha sido contada en un reportaje de ‘Yo Me Quedo Aquí’, un programa de Castilla-La Mancha Media que trata de revalorizar la vida de los pequeños pueblos contando historias de personas que han dejado la ciudad por mudarse a estos rincones. El protagonista cuenta que después de terminar sus estudios, viajó por toda Europa en bicicleta y llegó hasta este pueblo del sur de España. “Volví otro año de vacaciones, conocí gente y encontré a mi mujer”, asegura, enamorado no solo del lugar, sino también de sus habitantes.

Un artista para el pueblo

Desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse al arte, una vocación que le empujó a viajar sin rumbo fijo, recorriendo países y acumulando experiencias en busca de inspiración. En uno de esos trayectos, casi por azar, llegó como mochilero a este pequeño municipio de la Sierra del Segura y lo que comenzó como una etapa más del camino terminó convirtiéndose, hace ya casi 40 años, en el lugar donde decidió detenerse definitivamente.

Hoy tiene en el municipio su propio taller, un espacio creativo desde el que trabaja la madera, modela esculturas y da forma a delicadas acuarelas, muchas de ellas inspiradas en el paisaje que también pinta al aire libre. Su obra, cargada de sensibilidad y arraigada al entorno, le ha hecho ganar reconocimiento en la comarca y le ha llevado a implicarse en proyectos locales, como la restauración de las puertas de madera del casco histórico.

Su presencia en escaparates solidarios y exposiciones colectivas lo sitúan como uno de los artesanos vinculados a la actividad cultural de la provincia, donde su nombre ya forma parte del paisaje creativo y del tejido artístico que mantiene vivo el pulso cultural del entorno rural. Hoy, su taller es un punto de referencia para visitantes y locales que buscan ver de cerca la fusión de oficio y paisaje que propone su obra.

Letur, declarado Conjunto Histórico-Artístico por su trazado medieval, vive en los últimos años un repunte de actividades culturales que han coincidido con grandes hitos patrimoniales como el estreno del órgano parroquial, inaugurado y arropado por las administraciones regionales en 2025. Ese dinamismo cultural es el mismo que ha hecho de la presencia de artistas residentes, como Benoit, una pieza importante del relato del pueblo. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Sociedad