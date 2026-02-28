Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Primeras imágenes del ataque de Israel a Irán
Explosión en Teherán (Irán) este 28 de febrero de 2026.

Primeras imágenes del ataque de Israel a Irán

El Ministerio de Defensa israelí ha afirmado que su país ha lanzado este sábado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país.

Una de las primeras instantáneas de una explosión en Teherán (Irán)Se han registrado varias explosiones en Teherán, la capital, y en otras zonas del paísGetty Images
  Personas en Teherán corren a refugiarseTras escuchar una explosión, los viandantes se han apresurado a intentar trasladarse a lugares más seguros.REUTERS
  Explosión en TeheránEl ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha declarado el estado de emergencia en todo el país tras el ataque. ."Se espera un ataque con misiles y drones en el futuro inmediato", ha señalado.via REUTERS
  El humo lo ha cubierto todoVista aérea de la capital iraní tras una de las deflagraciones.Anadolu via Getty Images
  Humo en TeheránCoincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una "alerta de emergencia extrema", señala EFE.EFE
  Irán ha anunciado el cierre de todo su espacio aéreo tras el ataqueSegún 'The New York Times' se ha tratado de un ataque coordinado entre EEUU e Israel.EFE
  Una calle de TeheránEstampa de la situación en una de las calles de la capital iraní tras producirse una de las explosiones.REUTERS
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

