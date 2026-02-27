Pedro Sánchez responde a los elogios de Susan Sarandon hacia España y deja un mensaje para la Historia

Susan Sarandon ha elogiado a España durante la rueda de prensa previa a los Goya, que se celebran este sábado en Barcelona. Desde la ciudad condal ha puesto en valor el papel de nuestro país en la política internacional.

"En un lugar donde sientes represión y censura, ver a España y al presidente y lo que dice y el apoyo que está dando a Gaza... Y tener actores como Javier Bardem y que se presenten con una voz tan fuerte es muy importante para nosotros en Estados Unidos", ha asegurado una emocionada Susan Sarandon.

Tras escuchar las declaraciones de la actriz, Pedro Sánchez ha reaccionado en su cuenta de X, agradeciendo sus palabras: "Es para mí muy conmovedor que alguien a quien toda España ha admirado y respetado durante años haya hecho una declaración pública tan maravillosa sobre nuestro país".

"En el lado correcto de la historia"

"Gracias, Susan. Siempre hay esperanza", ha rematado al presidente del Gobierno, para el que Susan Sarandon también tuvo buenas palabras. A pesar de asegurar que no sabía "mucho de él", la actriz ha dicho que le parece "guapo" y "alto".

Además, ha afirmado que Pedro Sánchez "está en el lado correcto de la historia". "Ves lo fuerte que es España y lo claro que tenéis moralmente estos temas... te hace sentir menos solo y que hay esperanza gracias a todos vosotros. Eso no lo escuchas en la televisión en Estados Unidos", ha asegurado Susan Sarandon desde Barcelona.

Lamenta la situación que se vive en EE.UU.

"Vengo de un país donde existen censura y represión; por eso, ver la postura que mantiene España resulta muy significativo para la población estadounidense. Hace que no te sientas tan solo", ha afirmado la actriz estadounidense entre lágrimas.

Susan Sarandon también ha hablado sobre la "esperanza" que le inspira España. También ha expresado su agradecimiento al pueblo español por la "claridad moral" demostrada al defender el reconocimiento del Estado palestino y el fin de la violencia ejercida por Israel.