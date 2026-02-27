Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pedro Sánchez responde a los elogios de Susan Sarandon hacia España y deja un mensaje para la Historia
Pedro Sánchez responde a los elogios de Susan Sarandon hacia España y deja un mensaje para la Historia

El presidente agradece las palabras de la actriz. 

Daniel Pueblas Lara
Pedro Sánchez, en una imagen de archivo, junto a Susan Sarandon
Pedro Sánchez, en una imagen de archivo, junto a Susan Sarandon

Susan Sarandon ha elogiado a España durante la rueda de prensa previa a los Goya, que se celebran este sábado en Barcelona. Desde la ciudad condal ha puesto en valor el papel de nuestro país en la política internacional. 

"En un lugar donde sientes represión y censura, ver a España y al presidente y lo que dice y el apoyo que está dando a Gaza... Y tener actores como Javier Bardem y que se presenten con una voz tan fuerte es muy importante para nosotros en Estados Unidos", ha asegurado una emocionada Susan Sarandon.

Tras escuchar las declaraciones de la actriz, Pedro Sánchez ha reaccionado en su cuenta de X, agradeciendo sus palabras: "Es para mí muy conmovedor que alguien a quien toda España ha admirado y respetado durante años haya hecho una declaración pública tan maravillosa sobre nuestro país".

"En el lado correcto de la historia"

"Gracias, Susan. Siempre hay esperanza", ha rematado al presidente del Gobierno, para el que Susan Sarandon también tuvo buenas palabras. A pesar de asegurar que no sabía "mucho de él", la actriz ha dicho que le parece "guapo" y "alto". 

Además, ha afirmado que Pedro Sánchez "está en el lado correcto de la historia". "Ves lo fuerte que es España y lo claro que tenéis moralmente estos temas... te hace sentir menos solo y que hay esperanza gracias a todos vosotros. Eso no lo escuchas en la televisión en Estados Unidos", ha asegurado Susan Sarandon desde Barcelona.

Lamenta la situación que se vive en EE.UU.

"Vengo de un país donde existen censura y represión; por eso, ver la postura que mantiene España resulta muy significativo para la población estadounidense. Hace que no te sientas tan solo", ha afirmado la actriz estadounidense entre lágrimas.

Susan Sarandon también ha hablado sobre la "esperanza" que le inspira España. También ha expresado su agradecimiento al pueblo español por la "claridad moral" demostrada al defender el reconocimiento del Estado palestino y el fin de la violencia ejercida por Israel.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

