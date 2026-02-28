Trump, tras el ataque a Irán: "Nunca tendrá un arma nuclear"

Donald Trump, en el vídeo de Truth Social en el que ha confirmado que EEUU ha atacado Irán.

En Truth Social, su red social de cabecera, y con una gorra blanca con un enorme USA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado que su país ha lanzado "importantes operaciones de combate" en Irán.

Lo ha hecho poco después de conocerse que Israel había atacado Teherán, la capital iraní, y otras zonas del país. "El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", comunicó el ministro de Defensa, quien declaró también "un estado de emergencia especial" en el país.

En su vídeo, Donald Trump ha asegurado que el objetivo del ataque es "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní.

"Irán nunca tendrá un arma nuclear", ha subrayado.

Llamamiento a la población iraní

Trump también ha llamado a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno cuando termine la operación militar. Además, ha pedido a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas, prometiéndoles "inmunidad total" a cambio.

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", ha agregado.