Trump, tras el ataque a Irán: "Nunca tendrá un arma nuclear"
en directo
Israel alerta de un lanzamiento de misiles a su territorio tras el ataque a Irán
Trump, tras el ataque a Irán: "Nunca tendrá un arma nuclear"

El presidente de EEUU ha confirmado que ha lanzado "importantes operaciones de combate" en Irán para eliminar "amenazas inminentes" del régimen.

Donald Trump, en el vídeo de Truth Social en el que ha confirmado que EEUU ha atacado Irán.
Donald Trump, en el vídeo de Truth Social en el que ha confirmado que EEUU ha atacado Irán.TRUTH SOCIAL

En Truth Social, su red social de cabecera, y con una gorra blanca con un enorme USA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado que su país ha lanzado "importantes operaciones de combate" en Irán.

Lo ha hecho poco después de conocerse que Israel había atacado Teherán, la capital iraní, y otras zonas del país. "El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", comunicó el ministro de Defensa, quien declaró también "un estado de emergencia especial" en el país.

En su vídeo, Donald Trump ha asegurado que el objetivo del ataque es "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní.

"Irán nunca tendrá un arma nuclear", ha subrayado.

Llamamiento a la población iraní

Trump también ha llamado a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno cuando termine la operación militar. Además, ha pedido a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas, prometiéndoles "inmunidad total" a cambio.

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", ha agregado. 

Explosión en Teherán (Irán) este 28 de febrero de 2026.

Israel ha lanzado este sábado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país. Poco después, Trump ha confirmado que EEUU ha lanzado "importantes operaciones de combate" en Irán.

28 febrero
