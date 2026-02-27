El tirón de orejas de la OCU a las tortillas de supermercado: 2 de cada 3 suspenden esta prueba

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado un tirón de orejas a las tortillas de supermercado. 22 de las 33 tortillas de patata de venta en super e hipermercados suspenden la prueba de degustación realizada por un panel de expertos cocineros.

Según el informe, las principales deficiencias detectadas en estas tortillas envasadas fueron:

Una textura arenosa.

Falta de jugosidad.

Patatas duras.

Escasa integración con el huevo, especialmente entre las tortillas con cebolla.

Explica el organismo de consumidores que no hay muchos problemas en su composición nutricional: "Aunque comparten un significativo aporte calórico —165 Kcal/100g de media—, todas las tortillas obtienen al menos una valoración C (aceptable) en Nutriscore.

Lo que sí ve la OCU es que algunas tienen más sal de la recomendada —más del 1% en algunos casos— y algunas con hasta seis aditivos distintos "alguno poco recomendable, como el benzoato de sodio (E211), asociado a reacciones de hipersensibilidad y alergia".

El ranking de mejores tortillas con cebolla es el siguiente:

La mejor tortilla de patatas sin cebolla es la de Corral de Monegros Fresca (8,17 €/kg), aunque también incorpora el E211.

(8,17 €/kg), aunque también incorpora el E211. Preparados de Mercadona (6,54 €/kg). El único aditivo que contiene es precisamente el E211. Según la OCU "a evitar si se va a consumir con frecuencia".

(6,54 €/kg). El único aditivo que contiene es precisamente el E211. Según la OCU "a evitar si se va a consumir con frecuencia". Al punto de Dia (4,65 €/kg).

(4,65 €/kg). La mejor alternativa sin este aditivo es la tortilla Auchan de Alcampo (4,48 €/kg).

Salvo la de Mercadona, según la OCU, "es necesario calentar estos productos antes de consumirlos, tal y como se advierte en su etiquetado" ya que no hacerlo "implica un riesgo de salud, que aumenta en muchas de las circunstancias en las que es habitual servirse de una tortilla, como las excursiones y picnics al aire libre".

Por último, la OCU ha detectado que la tortilla Casero y Nature omite en la lista de ingredientes el dato sobre la cantidad de patata que contiene. Explica el organismo que esta información es obligatoria "al asociarse a la propia definición del producto".

Por lo que han decidido denunciarlo ante las direcciones generales de Consumo y de Salud Pública de la Junta de Andalucía, donde la empresa tiene su domicilio social.