Cuándo son los Premios Goya 2026: horario, orden de entrega y dónde ver en directo la gala y la alfombra roja

El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini presentan la gala de los Goya 2026.

La gran fiesta del cine español ya está cerca. Los Premios Goya 2026 celebrarán su 40ª edición el próximo sábado, 28 de febrero, en una gala que pasa de Granada a Barcelona y que comenzará a las 22:00 horas, volviendo a reunir a lo más destacado de la industria audiovisual nacional y con dos películas favoritas: Los domingos y Sirat.

Si no quieres perderte nada, aquí tienes todo lo que necesitas saber: cuándo es, a qué hora empieza, en qué orden se entregan los premios y dónde seguir la alfombra roja en directo.

¿Cuándo son los Premios Goya 2026?

Febrero de 2026 es una fecha tradicional en la Academia. En los últimos años, los Goya se han celebrado entre la primera y la segunda semana del mes, habitualmente en sábado, pero esta vez se ha retrasado al último día.

El esquema habitual es:

22:00 horas : comienzo de la gala en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona.

Final estimado: alrededor de la 01:00 de la madrugada.

Antes, como es tradición, habrá una amplia cobertura de la alfombra roja, con entrevistas a nominados e invitados destacados. Esa previa suele comenzar alrededor de las 19:30 - 20:00 horas, aunque la parrilla definitiva la confirma RTVE el mismo día.

Dónde ver la gala y la alfombra roja en directo

La retransmisión oficial correrá a cargo de RTVE:

En abierto a través de La 1 .

. En streaming mediante RTVE Play.

En la plataforma digital se podrá seguir tanto la alfombra roja como la ceremonia completa desde cualquier dispositivo: televisión, móvil, tablet u ordenador.

Además, RTVE ofrecerá cobertura en redes sociales con clips, discursos destacados y momentos clave en tiempo real.

Orden de entrega de premios

El orden definitivo no se publica hasta días antes del evento, pero tradicionalmente sigue esta estructura:

Premios técnicos (sonido, montaje, dirección artística, vestuario, efectos especiales).

Categorías interpretativas de reparto.

Dirección novel y guion.

Actriz y actor protagonistas.

Dirección.

. Mejor película (cierra la gala).

También se entregan el Goya Internacional y el Goya de Honor, normalmente en momentos destacados del programa.

Una edición especial: 40 años de Goya

Esta edición es simbólica: cuatro décadas desde la primera gala. Se esperan guiños históricos, homenajes a figuras clave del cine español y una producción especialmente cuidada.

Como cada año, la gala promete convertirse en uno de los eventos más comentados en televisión y redes sociales, con discursos que darán que hablar más allá de la noche del sábado.

Los más nominados y los favoritos

Los Goya 2026 llegan con un grupo muy claro de películas dominantes, sobre todo Los domingos y Sirat. Es sobre todo la primera la que está en todas las quinielas como triunfadora absoluta.

estas son las películas con más candidaturas:

Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa): 13 nominaciones.

(Alauda Ruiz de Azúa): 13 nominaciones. Sirat (Óliver Laxe): 11 nominaciones.

(Óliver Laxe): 11 nominaciones. Maspalomas (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi): 9 nominaciones.

(Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi): 9 nominaciones. La cena (Manuel Gómez Pereira): 8 nominaciones.

(Manuel Gómez Pereira): 8 nominaciones. Sorda , El cautivo y Los tigres : 7 nominaciones cada una.

, y : 7 nominaciones cada una. Romería : 6 nominaciones.

: 6 nominaciones. Ciudad sin sueño: 5 nominaciones.

En Mejor Película compiten La cena, Los domingos, Maspalomas, Sirat y Sorda.