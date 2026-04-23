Miguelito, cantante de Cervatana, sobre el castúo extremeño: "Es una lengua que la dictadura destruyó, como cualquier cultura que no fuera la hegemónica"

Esta noche se emite el programa especial de la Revuelta 'La Petanca del Año' donde participarán celebridades como El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle y Miguel Ángel Muñoz. Para amenizar aún más el programa contarán con la actuación del grupo Cervatana.

Pero antes de pisar el plató en los estudios de Televisión Española, el grupo pasó por los estudios de RTVE, concretamente en el programa Hoy empieza todo, donde el cantante del grupo, Miguelito defendió la memoria cultural de Extremadura y alerta sobre la desaparición de una forma de hablar ligada a la identidad rural.

Durante la entrevista, el artista —natural de Mérida— reflexionó sobre la situación de esta variedad lingüística tradicional. "Es una lengua que la dictadura destruyó, como cualquier cultura que no fuera la hegemónica", afirmó con contundencia.

¿Qué es el castúo?

El castúo es una forma de habla popular de Extremadura, vinculada especialmente al entorno rural. Se trata de una variante del castellano con fuerte influencia del asturleonés, caracterizada por su riqueza léxica, su pronunciación singular y su arraigo en las tradiciones locales.

El término fue popularizado por el poeta Luis Chamizo en los años 20, quien lo utilizó para describir al "paisano" que conserva la esencia cultural de su tierra. Sin embargo, su uso ha ido desapareciendo con el paso del tiempo, en parte por acontecimientos históricos que favorecieron la uniformidad lingüística.

Memoria, emoción y raíces

Para el cantante, el castúo además de ser una forma de hablar, es también un vínculo emocional con sus orígenes. En la entrevista recordó una experiencia especialmente significativa en Las Hurdes, al norte de Cáceres.

"Allí entré en la casa de una señora y hablaba utilizando muchas palabras en castúo. Me emocioné un montón, era como escuchar a mi abuela", relató. Miguelito explicó que tanto él como otros miembros del grupo tienen raíces en esta zona, lo que refuerza su conexión con la tradición oral extremeña.

Una lengua en peligro

Aunque el castúo aún se conserva en algunas zonas rurales, su uso es cada vez más limitado. Miguelito reconoce no ser experto en lingüística, pero sí percibe que su desaparición ha sido progresiva.

"Se sigue hablando en sitios muy pequeños, pero prácticamente lo destrozaron", señaló, comparando su situación con la de otras lenguas como el gallego, el euskera o el asturiano, que han logrado una mayor protección y revitalización. Esta pérdida no es solo lingüística, sino también cultural ya que con el idioma desaparecen expresiones, historias y formas de entender el mundo.