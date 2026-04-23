Por qué 'La Revuelta' organiza 'La Petanca del año': quiénes son los invitados a la noche de los boliches

Esta noche se emite 'La Petanca del año', un programa especial de 'La Revuelta' dedicado a este deporte. La producción la llevan a cabo entre Encofrados Encofrasa (la productora de David Broncano) y El Terrat (The Mediapro Studio), que han bautizado esta ocasión especial como "la Súperbowl patria".

David Broncano y Jorge Ponce van a liderar a cinco personas cada uno. La competición se reparte en cuatro rondas. Habrá invitados y comentaristas famosos. Muchos de ellos ya han pasado por el plató de 'La Revuelta'.

Además, habrá profesionales de la petanca: dos campeones jóvenes, una jugadora veterana y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas.

Otro de los momentos estelares de 'La Revuelta' esta noche será la actuación del grupo musical 'Cervatana', que podrás disfrutar en el intermedio de la competición.

Por qué 'La Revuelta' apuesta por la petanca

Si no eres asiduo al programa es probable que no conozcas el motivo por el que hoy se emite 'La Petanca del año'.

La idea no nace de las productoras implicadas ni de Broncano. Fue propuesta de una espectadora. A lo largo de los últimos meses, tanto Broncano como el resto del equipo de 'La Revuelta' han ido deslizando la posibilidad de organizar este evento. Y finalmente tendrá lugar hoy, 23 de abril.

De este modo, 'La Revuelta' pretende dar visibilidad a un deporte minoritario, ofreciendo espacio a profesionales de la petanca y al presidente de la federación. El formato elegido es una parodia de grandes eventos deportivos como la 'SúperBowl', por lo que encaja con el espíritu satírico del programa.

Hay que recordar la polémica vivida entre 'La Revuelta' y la Federación Madrileña de Petanca. "Una cosa es hacer humor y otra pisotear y denigrar un deporte y a quienes lo practican", se quejó la federación en un mensaje en redes sociales el pasado mes de marzo, cuando este especial ya se había anunciado.

Finalmente, David Broncano y Jorge Ponce hablaron con el presidente de la Federación Española de Petanca y aclararon el malentendido. Él también estará esta noche en el programa.

Famosos que van a participar en 'La Petanca del año'

Además de los deportistas federados, el programa de esta noche va a contar con varios famosos.

El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle y Miguel Ángel Muñoz son los elegidos para formar parte de esta competición televisiva. También estará Lalachus. No se conoce cómo estarán compuestos los equipos, pero sí que estas 'celebrities' van a participar en el juego.

Y no son los únicos. Al igual que en toda competición deportiva, habrá comentaristas. En este caso cuentan con un periodista muy conocido por los amantes del baloncesto: Antoni Daimiel, y con la cómica y guionista Victoria Martín.

Se trata, por lo tanto, de una buena oportunidad para acercarte a este deporte. El programa se emitirá a partir de las 21.40 en Televisión Española.