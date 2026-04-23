El truco para saber si podrás ver el eclipse del 12 de agosto, según el Observatorio Astronómico de Madrid: "Si ves el sol entonces, lo verás durante el eclipse"

El 12 de agosto hay un eclipse total de sol. Será el primero visible en la península en más de un siglo, y se podrá ver al atardecer, algo que no es tan habitual. Por eso muchas personas lo tienen señalado en rojo en el calendario.

La luna cubrirá completamente el sol durante 12 segundos, una circunstancia que no volverá a darse hasta el año 2180. Un indicativo para conocer la expectación causada son las reservas hoteleras: en Baleares ya hay un 80% de ocupación para la fecha.

Teniendo en cuenta estos detalles, lo normal es que no quieras perdértelo. Pero para poder disfrutarlo de forma plena es necesario que conozcas algunos trucos. Hay que saber, por ejemplo, en qué posición se colocará el sol y la hora exacta.

El Real Observatorio Astronómico de Madrid ha publicado varios consejos en este sentido. Siguiendo sus recomendaciones, puedes saber hasta qué punto el eclipse es visible en tu localidad y cómo verlo.

Cómo ver el eclipse del 12 de agosto

Lo más importante es que sepas si el eclipse es totalmente visible desde tu localidad. Para ello, el Observatorio de Madrid te deja un consejo muy válido que debes poner en práctica estos días:

Para comprobarlo tienes que hacer la siguiente prueba: encontrar el sol en el horizonte a una hora concreta. Estos son los días y las horas en las que debes hacerlo:

25 de abril: entre las 20.15 y las 20.21.

entre las 20.15 y las 20.21. 27 de abril: entre las 20.17 y las 20.23.

entre las 20.17 y las 20.23. 29 de abril: entre las 20.19 y las 20.25.

entre las 20.19 y las 20.25. 30 de abril: entre las 20.20 y las 20.26.

entre las 20.20 y las 20.26. 2 de mayo: entre las 20.22 y las 20.28.

entre las 20.22 y las 20.28. 4 de mayo: entre las 20.24 y las 20.30.

"La tabla te indica a qué hora el Sol se encontrará a la misma altura sobre el horizonte que durante la totalidad. Si ves el Sol entonces, lo verás durante el eclipse", explica el Observatorio de Madrid.

Las mejores fechas para hacer esta prueba son el 29 y el 30 de abril, pero también será válida unos días antes o unos días después. En cualquier caso, es muy importante que utilices gafas de eclipse, de lo contrario podrías dañar tus ojos.