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Trump ordena "destruir" cualquier barco que coloque minas en el estrecho de Ormuz
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Trump ordena "destruir" cualquier barco que coloque minas en el estrecho de Ormuz  

El presidente de EEUU asegura haber mandado también "triplicar" los trabajos de los dragaminas para desminar las aguas del estrecho.

Miguel Fernández Molina
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Donald Trump, en la Casa Blanca
Donald Trump, en la Casa BlancaCQ-Roll Call, Inc via Getty Images

El alto el fuego sigue, pero con asteriscos y con un bloqueo total en Ormuz. Donald Trump ha ordenado a la Marina de EEUU "disparar y destruir" cualquier embarcación que intente poner minas en el estrecho de Ormuz. 

El mandato, comunicado al público por Truth Social, alcanza a todo tipo de buque que sea sorprendido minando la zona "por pequeño que sea". "No debe haber vacilación alguna", añade por si no quedaba suficientemente claro, antes de enfatizar que de momento, el paso seguirá bloqueado por EEUU en su pugna con Irán.

Igualmente, Trump asegura haber dado orden a su fuerza naval para que continúe limpiando de minas las aguas del estrecho, pero ahora "a una intensidad tres veces mayor", en un intento por acelerar las labores de desminado.

Sus prisas responden a una publicación de The Washington Post, que recientemente informaba de que podría ser necesario un plazo de seis meses para drenar las aguas de Ormuz, aún colapsadas de minas colocadas por el régimen iraní. Aunque el Pentágono negó la mayor, tildando la información de "completamente inaceptable", el Ejecutivo de EEUU asume que es necesario reforzar las labores de limpieza de la superficie y los fondos marinos en el estrecho.

Tregua pero aún sin conversaciones

La orden también llega en plena 'batalla diplomática' por retomar las conversaciones de paz con Irán, que siguen paralizadas a la espera del visto bueno de las dos partes... con Pakistán esperando como país mediador.

Desde que la noche del martes al miércoles Trump anunciase la prórroga indefinida (y unilateral) del alto el fuego hasta que concluyan las negociaciones, se han multiplicado los interrogantes. Porque pese a la extensión de la tregua, el bloqueo de Ormuz continúa y ninguno de los dos países parece dar el paso de viajar primero a suelo pakistaní.

Desde entonces, el mandatario estadounidense no ha dejado de repetir, como intento de justificación, que no reabrirá el paso en el estrecho de Ormuz hasta que Irán no se siente a negociar y se alcance un acuerdo.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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